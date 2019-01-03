這項指標2008年後首度轉負：Fed可能18個月內重啟寬鬆

一些評估經濟健康狀況的重要指標顯示，美國經濟可能已有衰退之虞，Fed 因此可能考慮降息。

據《彭博》報導，一個較少人使用的「近遠期殖利率差 (Near-Term Forward Yield Spread)」，以目前開始的 6 季後的美債遠期殖利率與 3 個月期的殖利率相比，週三 (2 日) 首度來到負值 (-0.0653 基點)，是 2008 年 3 月之後首次。

(圖表取自彭博)

Pimco 市場策略師兼投資組合經理 Tony Crescenzi 表示，這個指標是個水晶球，告訴人們市場對聯準會決策的想法，「市場預測明年初將降息」。

Fed 經濟學家 Eric Engstrom 和 Steve Sharpe 在去年 7 月的研究報告中指出，當這項遠近期利差轉為負值時，在未來幾季裡，聯準會更容易實施貨幣寬鬆，這是因為人們預期 Fed 在面對經濟衰退威脅時，會做出反應。

報告說：「當市場參與者預期—並且定價—未來 18 個月將出現寬鬆政策時，他們的擔憂經常得到驗證。」

如果根據利率衍生品市場，Fed 今年可能不會升息。聯邦基金期貨預計 2019 年 12 月的利率是 2.4%，意味著 Fed 今年將不會升息。另一方面，歐洲美元期貨預測的利率是 2.67%，相當於升息 1 次。

市場的憂慮是經濟將出現衰退，人們相信，當基準的 10 年期美債與 3 個月期的殖利率曲線出現倒掛時，即短期利率高過長期利率時，是經濟衰退的指標。目前曲線尚未反轉，但正在趨平。

在股市於去年第 4 季動盪之下，人們轉進更安全的場所，因而使 10 年期美債價格反彈，殖利率下跌，目前已經跌至 2.67%，是去年 1 月以來的新低，這也是造成長短天期殖利率曲線走平的重要原因。

這些情況均表明，投資人擔心全球經濟增長放緩，以及它蔓延到美國的可能性。