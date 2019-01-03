

◆盤勢分析

1. 中國大陸 12 月財新和 IHS Markit 採購經理指數從 50.2 降至 49.7，跌破 50 這一榮枯分水嶺，歐元區製造業 PMI 指數也下降至 2016 年 2 月以來最低水準，美國 12 月 IHS Markit 製造業採購經理人指數（PMI）降至 15 個月新低。週三美股殺低後拉高，四大指數最終上漲，漲幅介於 0.08 至 0.88％，美股四大指數短期反彈。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 9,500 點附近，壓力為月線至季線。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值小於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為季線附近，壓力為半年線附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值小於 50，短線偏多。近期法人著墨較深的個股包括半導體、PA、散熱、網通、PCB 等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 9,500 點之上並站回 5 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意網通、PCB、IC 設計、內需、車用、生技、越概等。

5. 中共總書記習近平在「告台灣同胞書」40 年對台談話中，在九二共識、反台獨、一國兩制、制度安排等都賦予新意涵。比如習不提「體現一個中國原則的九二共識」，轉換成「秉持求同存異精神，推動一中原則基礎上達成『兩岸同屬一中，共謀國家統一』的九二共識」，因此多了「共謀國家統一」的指向性。兩岸關係仍需長期觀察。

6. 伺服器遠端控制晶片廠商信驊（5274）受到美中貿易戰等因素，影響去年第 4 季營運表現，不過，法人預期，該公司去年整體業績仍有雙位數成長，營收與獲利可望同創新高，今年業績有望逐季回溫至第 3 季，今年業績力拚逾一成的成長。信驊短期支撐維月線附近。

7. 網通廠 6285 啟碁、5388 中磊、3596 智易、亞旭將前進美國時間 1 月 8 日至 11 日在拉斯維加斯展開的全球消費性電子展（CES），強打 5G 、AIOT、智慧物聯網。5G 將為本次 CES 展的重頭戲。

8.2018 年第四季油價急速重挫，不僅塑化行情疲軟走弱，台塑化（6505）更因油品、石化在途、庫存跌價損失加劇，11、12 月營運遭逢虧損窘境，連帶增添第四季營運轉盈為虧的壓力，2018 年獲利成長被迫受阻。台塑（1301）、南亞（1303）及台化（1326）第四季業外收益也連帶縮水。油價走勢疲弱恐影響台塑四寶今年的獲利表現。

