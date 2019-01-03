【大慶證券】盤前分析－賣壓沉重 台股力守前低9400點關卡



◆盤勢分析

美國四大指數早盤開低大跌近 1.5-1.9%，主因全球公佈 12 月製造業採購經理人指數 (PMI) 表現不佳，投資人擔憂經濟下滑，所幸在油價彈升刺激能源股回溫下，美股終場全面收紅，呈現開低走高的格局，其中以費半指數上漲 0.9% 漲幅最大，延續波段反彈行情，但觀察中美貿易、英國脫歐等國際事件持續干擾，加上技術面上檔面臨月、季線反壓，研判美股維持區間震盪走勢不變，聚焦國際政經事件後續發展與本周五將公佈的非農就業數據。

美股終場延續反彈行情全面上漲作收，但最新公佈的 12 月亞洲區製造業 PMI 普遍跌破 50 榮枯線，導致陸股、韓股、港股等亞洲區股市開盤即重挫，拖累台股昨日開低後雖曾一度翻紅至 9737 點，盤中仍不敵賣壓一路下跌，終場再次跌破 9600 點關卡以 9554 點作收，下跌 1.78%，成交量僅 725 億元，技術面更留下長黑 K 再次跌破五日線，一黑吃兩紅，上方月、季線反壓沉重，且外資期貨多單減碼 11255 口，日 KD 指標的 K 值也反轉向下，短線恐將持續修正，不過在前低 9400 點未有效跌破前，指數持續以區間震盪格局視之。

盤面表現方面，主要權值股包含台積電、大立光、台塑化、台化，甚至中華電都大跌 2.5%-5.5% 不等，相關金融股包含國泰金、富邦金、中信金、兆豐金等也同步走跌，拖累台股大盤指數表現疲軟，值得注意的是，蘋果昨日因中國市場需求放緩下修第一季財測，使盤後交易下跌近 8%，恐影響今日蘋概股表現，操作上建議保守以對。相較之下，櫃買指數則守穩在平盤之上，顯示中小型股表現相對亮眼，除了受惠 5G 題材的 PCB 個股如光環、先豐、台燿等扮演撐盤角色，跌深的紡織族群如豐泰、聚陽、儒鴻等也展現反彈行情，生技股如寶齡富錦、佐登 - KY、泰博、美時等具有基本面展望的個股也逆勢走揚，顯示在國際情勢不確定性仍高、台股量能低迷的情況下，多方追價意願不高，盤面以個股輪動表現為主，選股建議以 5G、電動車、利基型 IC、生技等族群為主，操作上須嚴守紀律，順勢而為。

