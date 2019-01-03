台股盤前─大盤跌破9600點後還有族群成重大焦點

台北股、匯市 2 日為 2019 年首日開盤，終場形成股匯雙殺的不利走勢，大盤跌破 9600 點，加權指數終場大跌 173.27 點、或 1.78%，收在 9554.14 點；匯市方面也因外資大舉匯出近 5 億美元，終場新台幣貶值 6.1 分，收在 30.794 元，終止連兩升，股、匯同步走弱。

包括簡伯儀及黃漢成兩位證券分析師都說，目前台北股市成交量能不繼，最優選的操作策略在於保留現金為宜。尤其在大盤指數跌破 5 日線的同時，，在各上市櫃公司去年 12 月營收數字將陸續公布，投資人宜靜下心來觀察整體營運走勢及發展走向。

就今晨收盤的美股收盤指數來看，道瓊指數上漲 18.78 點，或 0.08%，收 23346.24 點。S&P 500 指數上漲 3.18 點，或 0.13%，收 2510.03 點。那斯達克指數上漲 30.66 點，或 0.46%，收 6665.94 點。費城半導體指數上漲 10.13 點，或 0.88 %，收 1165.30 點。

同時，美股 S&P500 指數中，11 個板塊中有 7 個板塊收漲，以電信服務、能源與科技領漲，其中能源股受到油價飆高 2.5% 激勵而走高，此外，公用事業、美股 ADR、必需消費品與醫療保健等 4 個板塊走跌。

台北股市集中市場昨日跌破 9600 點整數關卡，證券分析師黃漢成說，預估短線台股仍是維持 9400-10000 點區間震盪格局，而簡伯儀則表示，今天台股表現有力撐 5 日線的意味，然而，最糟糕的狀況是失守 9400 點之後台股的跌勢將加速。

同時，台股的族群表現上，昨日以 5G 建置概念股、電動車概念股為裡，黃漢成指出，台股今天將以中小型股表現為主，預計 5G 的光通訊概念今天仍為市場焦點。

值得注意的是，美國蘋果公司下調第 1 季財測，而台股股王大立光 (3008-TW) 將在 1 月 10 日召開今年首場法人說明會。