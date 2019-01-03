美股盤後 – 2019首個交易日道瓊大跌近400點後小幅收漲

週三 (2 日) 由於逢低買進消弭對全球經濟放緩的擔憂，美股 2019 年首個交易日開低走高，道瓊盤中一度大跌近 400 後尾盤反彈小幅收高；蘋果下修財測後，該公司股價暴跌近 8%。

週三 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 18.78 點，或 0.08%，收 23346.24 點。

S&P 500 指數上漲 3.18 點，或 0.13%，收 2510.03 點。

那斯達克指數上漲 30.66 點，或 0.46%，收 6665.94 點。

費城半導體指數上漲 10.13 點，或 0.88 %，收 1165.30 點。

S&P500 指數中，11 個板塊中有 7 個板塊收漲，以電信服務、能源與科技領漲，其中能源股受到油價飆高 2.5% 激勵而走高，此外，公用事業、美股 ADR、必需消費品與醫療保健等 4 個板塊走跌。

S&P500 週三 11 個板塊中有 7 個板塊收漲。(圖：FINVIZ)

個股表現

特斯拉 (TSLA-US) 在第四季交車量低於華爾街原先預期，並且受到加上今年上半年聯邦稅收抵免減半的衝擊，該公司宣告調降電動車售價，其股價應聲下跌 6.8%。

通用電氣 (GE-US) 週三因為 2018 年暴跌超過 50% 之後，吸引市場逢低買入，該公司股價上漲 6.3%。

科技股方面，因缺乏新增訂戶，SunTrust 的分析師下調了 Netflix 目標價，導致 Netflix (NFLX-US) 股價收跌 2.94%。

亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.47%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.11%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.93%；臉書 (FB-US) 上漲 3.50%。

美股盤後最重磅的消息在於蘋果下修第一季財測。由於在中國需求意外放緩以及 iPhone 換機升級減緩後，蘋果週三盤後下調財年第一季財測，此消息宣布後，蘋果盤後交易中股價下跌近 8%。

蘋果盤後交易中股價下跌近 8%。

半導體類股上揚，IBM (IBM-US) 上揚 1.47%；Intel (INTC-US) 上漲 0.32%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 2.04%；AMD (AMD-US) 上漲 2.00%。

台股 ADR 全面下跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.06%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.79%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.51%。

華爾街分析

週三美股盤中一度大跌 400 點，主因是受到經濟數據與美中貿易消息的影響。

外媒傳出，美國貿易代表 Robert Lighthizer 告訴朋友和同事，他希望阻止美國總統川普統在貿易方面接受中國的空頭承諾，拖累美股盤中下跌。

中國與歐元區製造業活動減速，而且 IHS Markit 公布的最新製造業採購經理人指數 (PMI) 在 12 月跌至 15 個月以來最低，皆表明美國和中國之間持續的貿易爭端正在對全球製造業造成影響，亦拖累週三美股盤中下挫。

美股在歷經十年來最糟的一年 (2018 年) 後，2019 年首個交易日最終小幅收高，Ladenburg Thalmann 資產管理公司執行長 Phil Blancato 表示，我們開始看到市場因為逢低買進的心態進入市場。

蘋果盤後下修財測，引發該公司盤後交易股價暴跌近 8%，Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 表示，蘋果聲明中可看出他們是知道營收會出現疲軟，但獲利削減的程度無疑讓他們大感驚訝，這樣的失誤令人震驚。

Ghriskey 進一步提到，蘋果營收因中國經濟與市場需求減速而大幅下挫，可推斷任何在中國開展業務的企業都會受到類似的影響。