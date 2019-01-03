GM也達20萬輛電動車水位 特斯拉競爭者陸續進入戰場

通用汽車 GM (GM-US) 在 2018 年底前美國銷售的電動汽車總數達到 20 萬輛，達到了觸發在未來 15 個月內逐步淘汰其 7500 美元聯邦稅抵免的門檻。

美國最大的汽車製造商在 2018 年第四季度達到了稅務豁免數字，這意味著 4 月份抵稅額將降至 3750 美元，於 10 月份降至 1875 美元，為期 6 個月。電動車客戶的抵稅額度將於 2020 年 4 月完全消失。20 萬的數字，涵蓋了通用汽車自 2010 年以來的累計銷售量。

稅收抵免是為了讓電動汽車與內燃車輛的成本做抗衡。2009 年，美國國會將每個製造商的抵稅額度設定為 20 萬輛台。

通用汽車和 2018 年 7 月達到了 20 萬關卡的特斯拉 Tesla (TSLA-US)，都在遊說國會取消上限或延長現有的抵稅制度。週二 (1 日) 特斯拉的電動汽車稅收抵免降至 3750 美元，該公司表示，其電動汽車的價格也降低了 2000 美元，部分抵消了較低的抵稅額。

gm 股價趨勢圖

通用汽車去年 11 月表示，作為重大改組的一部分，其中包括結束北美 5 家工廠，它將開發電動和自動駕駛汽車的資源增加了一倍。通用汽車還宣布將在 3 月份停止生產插電式混合動力雪佛蘭 Volt。

去年 11 月，一份國會報告稱，2016 年有 57066 名納稅人申請了 3.75 億美元的電子稅收抵免。國會估計 2018 年至 2022 財政年度的電動車稅收抵免成本為 75 億美元。