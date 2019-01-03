迎接2019 美國數百種藥物價格調漲

美國 2019 年初，超過 30 家製藥公司近日提高了包括學名藥在內的數百種藥物價格。

健康軟體公司 Rx Savings 發現，Allergan (AGN-US)、Hikma Pharmaceuticals (HIK-LN) 等主要藥廠生產的數十種藥物在新的一年開始時平均價格上漲約 6.3%。

Allergan 股價趨勢圖

Allergan 向華爾街日報發表的一份聲明中證實，稱已將 27 種藥物價格上調約 9.5%，而另外 24 種藥品的價格上漲約 4.9%。Allergan 指出其 2016 年的一項承諾，即公司將價格調漲保持在 10% 以下，並堅持每年成本上調一次。

Allergan 並未將其搖錢樹肉毒桿菌 Botox 做調漲，分析師預計 Botox 佔其美國營收約 17%。

其中包括將嗎啡價格提高 10% 的、血壓藥物 enalaprilat 提高了 30% 的 Hikma 發言人表示，價格上漲對於在競爭激烈的營運環境中是必要的。「這些都是小幅增長，使我們能夠繼續經營可持續發展的業務，為醫院、醫生、和患者提供高質量的藥物服務」。

發言人指出，部分價格上漲，包括嗎啡的價格上調，每瓶只調漲約 1 美元。

加拿大皇家銀行資本市場 RBC 分析師 Brian Abrahams 表示，就藥品價格上漲而言，生物製藥似乎是處於「自我監管」的機制內。他補充說，其他廠商可以通過等到月底或者年中時，再提高價格避免注意力。「我們確實看到了一種更加克制的整體趨勢，這符合我們對當下 “自我監管” 的期望，我們認為這將繼續限制公司通過售價以量為主的營收增長」。

Evercore 分析師 Umer Raffat 在給客戶的報告中表示，其他生物技術公司 Amgen (AMGN-US)、Celgene (CELG-US)、和 Gilead (GILD-US) 為其最大的賺錢產品暫時抑制了售價調漲。RBC 的 Abrahams 說道，通常情況下，Celgene 會等到今年晚些時候提高 Revlimid、Pomalyst、和 Otezla 的價格。

Gilead 股價趨勢圖

Revlimid 和 Pomalyst 是癌症治療藥物，而 Otezla 治療乾癬和關節炎。Abrahams 認為，「鑑於目前的環境以及他們承諾限制定價上漲，我們繼續預計年度 Revlimid 價格調漲將從每年的 11% 至 14% 大幅放緩至每年 3% 至 5% 的醫療通膨率」。

必治妥 BMY (BMY-US) 將癌症藥物 Opdivo 和 Yervoy 各自的費用將增加 1.5%。抗凝劑 Eliquis、關節炎藥物 Orencia、和抗癌藥物 Sprycel 的價格均上漲了 6%。

禮來公司 Eli Lilly (LLY-US) 將提高糖尿病治療藥物 Jardiance 和 Tradjenta 各 6% 的價格。預計它們分別佔禮來 2019 年美國銷售額的 2% 和 1%。