遠東新取得M&G德州廠完成交割 2021年可望貢獻營運

遠東新 (1402-TW) 今 (2) 日宣布，取得 M&G 德州資產一案，已於美國時間 2018 年 12 月 28 日完成交割，預計復工建廠房後，將於 2021 年啟用投廠，營運再添動能。

遠東新去年 3 月與墨西哥 Alpek S.A.B de C.V.、泰國 Indorama Ventures Holding LP 2 家廠商，共同於美國破產法院，標下 M&G 位在德州聖體市的資產，日前經美國聯邦貿易委員會審查核准，並於美東時間 2018 年 12 月 28 日完成交割程序。

據了解，M&G 德州廠原本就在興建中，只是因為公司在 2017 年第 4 季申請破產重整，出售相關資產而停工，現交割完後，將復工繼續興建，預計 2-3 年後，2021 年完工投產。

完工後，一年可產出 130 萬噸純對苯二甲酸 (PTA)，及 110 萬噸的聚酯 (PET)，遠東新表示，未來將與另外 2 家公司，各分別獨立採購原料及提取產出產品，由於此投資是三方各出資 3 分之 1，遠東新估能取得 43 萬噸的 PTA 以及 37 萬噸的 PET 產能。

此外，遠東新強調，該廠地理位置優越，緊臨國際石化大廠供應鏈，享有原料供應充足，水陸交通便捷亦有助於拓展美洲市場。