〈車市〉2018 Gogoro銷量翻倍至7.2萬台 吃下電動機車近9成版圖

2018 年整體機車市場總銷量 855365 台，年衰退約 14%，不過，電動機車 Gogoro 銷售逆勢大幅成長，全年領牌數達 72066 台，年增率 109%，占總電動機車銷售比重高達 87%，展望後市，Gogoro 正力拚第 1 季底前多數六都車主於平均騎車 5 分鐘內可找到電池交換站，並將於下半年推出與其他機車品牌合作的新車型。

Gogoro 表示，持續透過分眾市場的策略推適合不同族群的車款有成，在今年機車市場衰退之際，銷售逆勢爬升；同時，「鋪天蓋地大做站」計畫以平均每日建置兩站的速度，順利於去年底前完成布建 1000 座電池交換站的目標。

Gogoro 預計於本季結束前 1000 座電池交換站全面開通，屆時，大部分六都車主於平均騎車 5 分鐘內的距離可找到電池交換站。

展望後市，由於三大機車業者 YAMAHA、宏佳騰和 PGO 均宣布與 Gogoro 能源網路平台結盟，在 Gogoro 的電控系統、智慧電池和電池交換系統的基礎之上各自研發電動車輛，下半年將推出新車型。

除了一般消費者，Gogoro 也積極進軍 B2B 市場，日前推出 Gogoro 2 Utility 商務用車款，獲台灣 DHL 國際快遞採用並打造成綠色商務運輸車隊，而 Gogoro 也推出郵務車專案，參與中華郵政公開招標作業。