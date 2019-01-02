國產成立全台首家環保白磚廠 瞄準隔間牆商機

預拌混凝土龍頭國產建材 (2504) 看好環保建材輕質隔間磚 (俗稱白磚) 商機，因為重量輕又防火，在建築界相當受歡迎，在歐洲、日本更已掀起風潮，去年底正式在嘉義設廠，預計今年 4 月完工後將成為台灣第一家輕質隔間白磚廠。國產未來將以「國宇建材嘉義廠」在地生產輕質隔間磚，副董事長徐蘭英表示，根據估計，目前全台一年的輕質隔間磚需求量，大約是 10 萬立方米，而嘉義廠今年 4 月量產之後，估計全年產線可達 20 萬立方米，除了可以供應國內的營造商之外，未來也會朝出口發展。



為了因應世界循環經濟潮流，國產也已經向行政院環保署申請了廢棄物回收處理與研究發展計畫，打算將回收玻璃應用在輕質隔間磚的生產技術開發上，讓輕質隔間磚，能朝綠建材發展、善盡環保的企業社會責任。



輕質隔間磚在業界俗稱白磚，國宇建材總經理楊志強說，白磚早在 1934 年從挪威開始發展，在歐洲使用非常廣泛，1960 年引進到日本，幾乎所有的輕隔間、外牆隔板都使用這個產品，是非常流行的建材，可惜台灣沒有生產，必須從中國、越南、馬來西亞進口，價格也昂貴許多。由於許多合作建商提出需求，所以才成立第一家生產工廠。



與一般實心磚相較，輕質隔間磚最大優點就是非常輕，可以做隔間使用，而且隔音效果很好，同時具有隔熱防火的功能。另外，進行防潮試驗，若與一般他牌白磚來做比較，倒水之後，一般市售白磚明顯容易受潮，而國產研發的輕質隔間磚則能防水，所以可作為外牆或隔間裝飾材。