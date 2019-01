票價烏龍 國泰航空頭等艙當經濟艙賣

外電報導指出,根據一些部落客表示,亞洲最大的國際航空公司之一國泰航空 (0293-HK),在美國時間 12 月 31 日以經濟艙的價格出售從越南飛往至加拿大和美國的頭等艙及商務艙機票。這是國泰航空在去年才爆出 940 萬客戶資料外洩後,又一烏龍事件。

國泰航空股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

部落客 Gary Leff 12 月 31 日在 View from the Wing 上提到,8 月份從峴港到紐約的頭等艙往返機票售價為 675 美元。而 One Mile at a Time 上的文章則稱,河內至溫哥華的商務艙和頭等艙混合往返機票可能售價不到 1000 美元。

雖然國泰航空沒有立即表示是否接受這些預訂,但該錯誤已讓這家香港航空公司進一步陷入窘境。在來自中國的航空公司與廉價航空夾擊之下,國泰航空正在努力扭轉這不利的局勢,卻沒想到內部問題接二連三的發生。

國泰航空公司的發言人透過電話表示,國泰航空了解到定價問題並將在稍後提供更進一步的詳情與解決辦法。而根據國泰航空網站週三 (2 日) 顯示,7 月份和 9 月份從越南峴港到紐約的商務艙往返機票價格已更正為 16,000 美元左右。

而在發生這次定價烏龍之前,國泰航空的電腦系統去年才遭受到攻擊,940 萬名乘客的個人資料被不當讀取,創下全球最大的航空公司數據外洩事件。

現在消費者將所有的目光都聚焦在國泰航空身上,看它決定如何處理這次價格烏龍事件。

機票定價烏龍其他航空公司也出現過類似的問題,新加坡航空 2014 年和香港航空去年都出現了以經濟艙價格出售的商務艙機票,不過這兩家公司都自行吸收價格出包問題,只是這兩家航空公司沒有透露有多少人購買這種便宜的機票。