吉利汽車評等遭下調 目標價幾乎腰斬

之前中國吉利集團董事長李書福發表新年致辭，表示吉利汽車去年汽車產銷量突破 150 萬輛，其中，富豪汽車 (Volvo) 全球銷售量超過 60 萬輛，連續 5 年創銷售新紀錄。不過他認為 2019 年吉利汽車將面臨更大的挑戰，但在挑戰來臨之前，摩根士丹利已開出沈重的一槍。

圖: 國信證券。吉利汽車近兩年月度汽車銷售量及變動年率。

根據摩根士丹利針對吉利汽車 (00175.HK) 發表報告顯示，該券商下調對吉利汽車投資評等，從「與大市同步」調降至「減碼」，並一口氣將目標價由港幣 15 元下調至港幣 8 元。

摩根士丹利表示以現金流折現率的模型來評估，將向下修正吉利汽車 2019 年至 2020 年的股價預測，而新目標價約當 2019 年本益比 5.2 倍。即使吉利汽車自去年 12 月以來股價已下挫 16%，但目前其本益比仍是在同業中最高。

摩根士丹利指出，吉利旗下「Boyue」車型的庫存已上升至逾三個月水準，而「Boyue」為吉利銷售最佳的車型，占其 2018 年前十一個月銷售的 17%。同時，吉利旗下另一個品牌－「Lynk」，存庫亦上升至 1～1.5 個月，而該品牌於 2018 年 11 月銷售呈現月減 19%，達 1.2 萬輛。

摩根士丹利表示，調降對吉利汽車的 2019 年獲利預測 16%，至人民幣 121.27 億，並下調對其 2020 年獲利預測 25%，至人民幣 114.42 億，並預估吉利汽車 2021 年～2025 年各年營收成長只達 1%，之前則預估為成長 3%。

中國汽車產業今年面臨龐大的壓力，首先中國政府之前已通過車輛購置稅法，規定自 2019 年 7 月 1 日起車輛購置稅的稅率為 10%，導致原本銷售已疲弱的汽車市場雪上加霜；接著中國政府逐步放寬國際車廠在中國成立合資企業的持股限制，以及在中美貿易戰下，中國政府下調進口汽車關稅，擴大進口車與中國國產車之間的競爭，均導致中國汽車產業整體經營環境變差。

