國泰航空驚爆資安醜聞 系統半年前被駭 940萬筆乘客個資外洩

香港國泰航空 (0293-HK) 驚爆重大個資外洩醜聞，公司以及所屬的港龍航空，高達 940 名乘客個資外洩。

國泰航空在 24 日晚間對外公佈，公司網路系統被駭，國泰航空與所屬的港龍航空公司，總共有 940 萬名乘客的個資遭不當取覽，還有 86 萬筆護照號碼、約 24.5 萬筆香港身份證號碼、403 筆逾期信用卡號、27 筆不含安全碼 (CVV) 的信用卡號外洩。

這些外洩的個資，包括乘客姓名、國籍、出生日期、電話號碼、電郵及實際地址、護照號碼、身份證號碼、飛行常客計畫會員號碼、顧客服務備註及過往的飛行記錄資料。

事實上，國泰航空早在今年 3 月就發現其系統遭到網路攻擊，當時曾採取行動阻止，並交由網路安全公司協助進行調查，同時將公司資訊系統加強安全措施。在 5 月初時，國泰確認有客戶個資被「未授權取覽」，但拖延超過半年，直到 10 月 24 日，才正式對外公佈，被質疑刻意隱瞞。

對此，國泰航空行政總裁何杲 (Rupert Hogg) 公開向大眾致歉，表示公司已正在聯繫受影響的乘客，提供保障個資的建議及救援步驟，何杲在聲明中強調沒有任何密碼外洩，目前也沒有任何證據顯示，外洩個資遭到不當使用。

據了解，國泰航空這次資安事件，是今年繼達美航空、英國航空和加拿大航空等大公司的數據遭駭後，另一起國際重大航空個資外洩案。

國泰航空曾在某國外網站的「全球 10 大最安全航空公司」評選中排名第 5，業內人士表示，這次乘客個資外洩將會對公司的品牌形象產生一定的影響。

消息令國泰航空昨 (25) 日早盤暴跌 6.5%，創下 9 年來新低，終場收在港幣 10.22 元，跌 3.766%。