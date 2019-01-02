【華冠投顧】中國財新數據差、拖累元月開盤弱

鍾騏遠 分析師

雖周五美股震盪微幅向下，但台股反映中國 PMI 數據下跌到 49.7，低於榮枯的分水嶺，顯示美中貿易戰的邊際效應，正在逐漸的擴大。而中國的製造業指數低於 50，後續將擴大到全球經濟的表現。而台股夾在美中兩國之間，營運風險升溫，加上蘋果的手機銷售大幅衰退，將影響到元月份即將公佈的營收表現，甚至是第一季的營收獲利，恐怕都會出現衰退的現象。

本周季線扣抵值走入低檔區，今逢月線反壓未能攻擊，後續指數將會持續震盪。由於大盤量能急凍，後續帶量就會是方向。倘若指數突破上、下區間的分際線，向下跌破 9400 則是落入空方趨勢；相反的，向上突破季線反壓，則將出現短期多方，後續仍有半年線的反壓存在。也就是說，第一季的營運狀況未明確之前，台股震盪難免，第二季之後才有明確的成長表現。

族群方面，今天以 5G 光通訊類股為主流，包括 3234 光環、3081 聯亞光、3163 波若威、4979 華星光以及 6426 統新等，都有帶量上漲的表現。而生技類股部份，則是以 1760 寶齡富錦、4190 佐登 - KY、1795 美時較有表現，量能也有進一步放大的現象。在美中貿易的夾擊之下，這兩個族群相較受影響的空間較小，後續仍有機會表現。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估