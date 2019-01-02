【華冠投顧】2019年台股第一個交易日震撼教育大跌173點!後勢如何看待?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3324 雙鴻、2314 台揚、4947 昂寶 - KY、4994 傳奇、2327 國巨。

台股盤勢分析:

異常減碼

元旦連假過後，台北股市早盤小跌 - 2 點開出，雖然一度由黑翻紅，但是還是在台積電的領跌下；加權指數一路震盪走低，終場大跌 - 173 點作收，收在 9554 點，成交量 723 億。

『節前買股票、節後數鈔票』!!2019 新年的第一個交易日，內、外資明顯不同心；僅管中、小型依舊主導類股輪動，但是大型權值股卻在外資大賣 - 95 億下，加權指數重挫 - 173 點。對於台股今天的表現，雖然市場指向習近平的對台談話；但我們客觀來看… 整體亞股確實表現意外弱勢。今天外資賣超 - 95 億，帶動指數重挫 - 173 點，顯然已經是拿石頭軋自己的腳；雖然對『元月行情』目前沒有影響，但還是密切留意外資動向… 畢盡外資上次出現『異常減碼』就是在十月股災的時候!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3322 建舜電、8086 宏捷科、4190 佐登 KY、3234 光環、4536 拓凱、3081 聯亞… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3483 力致、6552 易華電、4989 榮科、6462 神盾、2412 中華電、6488 環球晶… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。