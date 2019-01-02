【日盛投顧】守穩9500點 仍有機會續漲

◆盤勢分析

1. 雖然台股元旦休假期間美股上漲，但上週五台股尾盤急拉，加上大陸舉行《告台灣同胞書》的 40 週年紀念會，週三台股開平走低震盪，最高點 9,737 點曾收復月線（9,701 點）但未收復季線（9,796 點）、半年線（10,344 點）及年線（10,608 點），最低點 9, 點失守 5 日線（9,586 點）、10 日線（9,635 點）但守穩 12/25 低點 9,479 點，終場指數下跌 173.27 點，跌幅 1.78%，收在 9,554.14 點，成交金額為 723.30 億元，小於 5 日均量（745 億元）及 20 日均量（912 億元）。三大法人合計賣超 98.93 億元：外資賣超 95.26 億元、投信買超 0.65 億元、自營商賣超 4.33 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為 9,500 點附近，壓力為月線至季線。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（41）小於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.28%，收在 123.89 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為季線附近，壓力為半年線附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值小於 50，短線偏多。近期法人著墨較深的個股包括半導體、PA、散熱、網通、PCB 等。

4. 台股選股方向可留意網通、PCB、IC 設計、內需、車用、生技、越概等。

網通、PCB、IC 設計、車用、生技、內需、越概為盤面主流

1. 網通：5G 及車用長線需求可期，可注意通訊 6285 啟碁、5388 中磊、4906 正文、3491 昇達科、6271 同欣電及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新、3234 光環、4979 華星光等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 等長線仍可關注，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有機會受惠。

2.PCB：INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，5349 先豐切入車用及通訊，2368 金像電拚轉虧為盈，上游 3645 達邁的 PI 切入散熱領域，2383 台光電、6213 聯茂也將受惠 5G 相關應用。

3.IC 設計：各具題材性，可留意 3034 聯詠、3545 敦泰、4947 昂寶 - KY、6462 神盾、3227 原相、2379 瑞昱、6411 晶焱、3035 智原、2458 義隆電、6435 大中、3317 尼克森、5299 杰力、8261 富鼎、8016 矽創、3527 聚積等。

4. 車用：Tesla 產能突破瓶頸，供應鏈 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3003 健和興、2421 建準、8349 恒耀、3019 亞光等營運可期，另外可留意倒車雷達相關的 2231 為升、3552 同致、連接器 3023 信邦、6279 胡連及上游電池相關的 4721 美琪瑪、4739 康普、1723 中碳、8038 長園科、5227 立凱 - KY 等。

5. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1782 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4174 浩鼎、1701 中化、醫材 4107 邦特、4736 泰博、保健食品 8436 大江、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY。

6. 內需：選後陸客有機會回流，飯店 2702 華園、2704 國賓、2707 晶華、旅行社 5706 鳳凰、2731 雄獅、航空 2610 華航、2618 長榮航、運輸 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、營建 2524 京城、2505 國揚等將有機會受益。除此之外，食品的 1216 統一、1210 大成、1215 卜蜂、超商的 2912 統一超、5903 全家、環保的 8341 日友、清潔用品 1730 花仙子等也可留意。

7. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、5288 豐祥 - KY、4536 拓凱等。