【華冠投顧】短期轉弱，依據低接原則，為妥！續關注，2327國巨。

蔡總統元旦談話，提出「四個必須」和「三道防護網」之論調。且表示，九合一大選之結果，絕不代表台灣民眾想放棄主權或是做出退讓。在談話中提到「中華民國台灣」字眼，對此大陸學者解讀為，蔡總統在宣示她的台獨意識形態。今日，中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」表示『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』。

今早上公佈中國 12 月財新製造業 PMI，值為 49.70，低於預期值 50.2；加上，中經院今日公佈 12 月臺灣製造業 PMI，數值續降，目前來到 44.8。

數字會說話，以上的訊息在開紅盤的今天，呈現在盤面上，大盤出現開高收低，由最高點 9737 來到最低 9542，振福高達 2.0%。

如同上周之述『空頭市場結束，翻為多頭的初期階段，上攻的過程是「坎坷」的，尤其來到初步的反壓位置，出現再次的回檔皆屬常態，因此建議在本周三（2 日）開盤日當天，操作仍須謹慎以待，大盤或有再次回測，屆時以低接為原則來操作，相對的風險低，獲利率高。』今日之呈現，初步已吻合預期。

目前美國二大黨，在墨西哥邊境牆撥款問題上互不相讓；美國國會將於 01/03 開議，在 11 月中期選舉當選的新科議員將宣誓就職。民主黨的南茜 · 佩洛西（Nancy Patricia）有可能當選眾議院議長。過去她曾表示川普關於邊境牆的要求是不合理的，因此，這也更加深了未來的變數，這使得上周五，美元續承壓。

03 道瓊，上方反壓已漸顯現其威力，目前處於 23070 上下，下方 22410-22220 之區間若遭摜破，則具續下行之力道。

01 加權，上方初步反壓已暫現其力道，今日可留意上方反壓 9586-9673 區間力道之強弱，來到此區或有再次下壓之機。

接下來，關注焦點仍置於，美國政府能否在短期之內再次順利的開門？與本週五 01/04，即將公布，

美國 12 月非農就業人口變動數據，市場再次波幅加劇可期，續關注。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：看多！該檔前三季獲利，已高達 71 元 / 股，本益比僅 4 倍，後市仍相當看好。股價目前處於打底階段，呈現收斂整理，328.0-336.0 之反壓區間若被站上，具有再度大幅上揚之機！

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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