統一證P/B比降至0.62倍 今祭庫藏股 買回區間8.05～18.36元

國際股市震盪，統一證 (2855) 股價自去年 10 月初 14.55 元波段高點，一路急挫到 12 月 21 日 10.85 元盤中低點，股價跌幅達 25%，以近期 11.5 元均價來看，股價淨值 (P/B) 比降至 0.62 倍，今 (2) 日起至 2 月 27 日為止，實施庫藏股，預定買回張數 3 萬張，買回區間為 8.05～18.36 元。受到庫藏股題材激勵，今日統一證股價勁揚逾 4%，股價最高來到 12.2 元，台股跌破萬點大關，市場交投萎縮，證券商自營、經紀兩大業務均受到程度不一的影響，去年 11 月自結稅後虧損 6643 萬元，累計前 11 月稅後淨利 11.97 億元，每股稅後盈餘 0.861 元。



截至去年 6 月底為止，統一證國內營業據點有 36 個，國內子公司有 5 家、海外子公司有 2 家，服貿協議卡關未解，證券商改以在自貿區合資設立全牌照證券商登陸，統一證在 2015 年第三季末與廈門市金圓投資集團簽署合作備忘錄（MOU），合資設立金圓統一證券有限公司，合資金額是 12 億元人民幣，統一證持股比率 49%，投資金額 5.88 億元人民幣，該投資案已獲得金管會核准。