〈統一證投資展望〉黎方國：美股跌無礙作帳行情 年底前指數上看10200點

在美股大起大落之下，台股進入 12 月後波動劇烈，統一投顧董事長黎方國今 (5) 日表示，就年底前的行情和明年第一季來看，可說是「超級樂觀」，即便今日台股再度隨著美股重挫大跌 166 點，不過，投信和集團作帳行情仍加溫，年底前加權指數有望重新季線位置 10157 點，並上看 10200 點。

美股道瓊指數昨重挫 800 點再度引發投資人恐慌，也導致今日亞股全面走弱反映，但黎方國表示，道瓊在 10 中旬重挫後看到 11 月的反彈行情，這次的跌點還不如 10 月 10 日重挫 831 點。

因此，黎方國認為到年底前的多頭行情還是可以期待，甚至有望上看 10200 點。

而觀察明年第 1 季，黎方國說，從 12 月底到隔年第一季，一向是全年操作股票勝率最高的一段時間，預料 1 月會見ˇ小幅修正，2、3 月攻勢再起，屆時將見到紅包行情、董監改選行情輪番上陣。

黎方國將 2019 年定位為「豬事大吉」年，高點上看 11500 點，他強調，明年將是 12 年來難得遇到的一次多頭年，建議投資人操作應積極，適度拉高持股比重。

另外，統一投顧對總體經濟環境的看法是，中美貿易戰還是會拖，不會那麼快解決，但在兩方的努力下，最壞的狀況已經過了。