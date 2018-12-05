〈統一證投資展望〉黎方國樂觀估2019是「豬事大吉」年 高點上看11500點

有別於國內其他研究機構普遍對 2019 年股市行情採取保守的看法，統一投顧黎方國董事長今 (5) 日獨排眾議，定調明年是行情蓄勢待發的「豬事大吉」年，預料明年指數高低點將落在 9500-11500 點間，第 1 季上看 10500 點，第 2-3 季小幅回檔整理，第 4 季隨著總統大選行情啟動，挑戰全年最高點 11500 點。

黎方國表示，明年台灣經濟成長率 (GDP) 和今年約略相當，從 2.65% 微幅下滑至 2.45%，但因許多影響今年股市的負面因素都得到解決，三大底部訊號已經出現。

黎方國進一步說明，中美貿易戰暫且休兵，使之前壓抑景氣的負面因素消失，同時，市場預期聯準會 (Fed) 升息速度和幅度將逐漸緩和，使原本強勢美元將走軟，資金重回新興市場，解除原本令人擔心的新興市場貨幣危機。

另一方面，中國將迎來建政 70 周年股市「逢十」必漲的慣性，以及台股總統大選政策作多的選前行情。

黎方國認為，台股底部確立，對於明年股市抱持相對樂觀看法，預期第 1 季加權指數可上看 10500 點，第 2-3 季小幅回檔整理後，第 4 季再度挑戰全年最高點 11500 點。

黎方國也歸納 6 大選股方向，包括 (1) 中美貿易戰的轉單受惠股、(2) 手機的新應用、(3)5G 網路、(4) 電動車、(5) 散裝航運股和 (6) 跌價受惠股，無論科技股或是傳產股都是投資人可以留意的標的。