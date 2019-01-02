水是預防中風特效藥，4個必要喝水時間快筆記

文／早安健康編輯部

2014 至 2017 年，腦中風在台灣十大死因排名始終在前四名，平均每 45 分鐘就有一人死於腦中風。即使急救得宜，腦中風的患者接下來還要面對辛苦的復健任務，儘可能恢復生活自理的能力。

其實，中風不是僅發生在腦部。說起「中風」就聯想到「腦部」，是因為發生在腦部的中風往往攸關生死、一刻都不能拖延；腦部中風的後遺症往往也會影響全身，令人無法忽視。發生在其他部位的中風，包括眼、耳、腎、腸、脾、子宮、膽囊、胰臟、腿甚至皮膚，雖然不一定都會奪人性命，但對身體機能的傷害非常深遠：

@子宮中風

有兩種情形的俗稱都叫做「子宮中風」，一種是懷孕婦女發生胎盤早期剝離的情形，母親面臨大出血，胎兒則會窒息。另一種情形則是老年性子宮內膜出血性壞死。

成因： 停經後心血管功能代償性失調，卵巢功能衰退，會使得血中的膽固醇與三酸甘油酯逐漸增加，促使動脈硬化，發生在子宮就可能發生局部缺氧，子宮內膜出血、壞死。

症狀： 陰道出血，出血量與持續時間因人而異。

@腿中風

症狀： 腿與腳部膚色因缺血呈蒼白、腳趾甲也因缺血變得灰白。下肢感到寒冷、痠麻，情況再嚴重的話會出現間歇性跛行，甚至休息時都會感到疼痛，連夜間睡覺時也不例外。

影響： 病情嚴重時可能會有下肢潰瘍或壞死，統計發現，55 歲以上間歇性跛行，5 年後需要截肢的案例約為 5%，而 30% 的案例可能會因其他部位心血管疾病死亡。

@腸中風

腸中風也就是缺血性腸炎。因動脈阻塞造成的腸中風約佔七成左右。

症狀： 突然劇痛。但與一般腸胃炎腹痛不同，是沒有集中在一處的痛點。此外，如果是靜脈阻塞則較呈現悶痛感，但同樣不易分辨。

影響： 平均死亡率超過六成，主要原因在於較難與一般腸胃炎有效區別，以致拖延到病情。黃金治療時間在 12 小時內，拖愈久腸壞死的情形愈嚴重。

水是預防中風特效藥

血液的成分有一半都是水，水分對血管健康有著重要角色。北大醫院心臟中心主任胡大一表示，充足水分能防止血管變厚、變窄，有助保持血管彈性。當處於脫水狀態，體內水分減少，也會使血液變得黏稠，不但使血液流速減慢，讓汙濁物質容易堆積，也容易形成血栓。

最佳喝水時間

一般來說是兩餐中間，因為用餐時喝下太多水，容易沖淡胃酸，降低了消化食物的能力。

必要喝水時間

@起床後：經過一夜睡眠，身體水分部份轉成尿液，血液黏稠度會上升。

@運動前後：運動時排出大量汗液，水分易缺乏。

@洗澡前後：皮膚毛細孔張開，容易散失水分。

@就寢前：為一整夜沒機會喝水的情形預做準備，但不應喝太多，以免半夜起來排尿。

喝水量

①建議先以體重數字乘以 30cc 為準。

② 觀察排尿情形，顏色呈淡黃色代表喝水量足夠。

③喝水量平均分配至每日七至八次為佳。

喝什麼水？

日本自治醫科大學醫院院長島田和幸表示，平常喝水以白開水為主，沒有其餘成分，最不會對身體產生不必要的影響。不過在大量運動時，可以喝含有電解質的運動飲料。

來源：《早安健康》 2019 年 1 月

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