防PM2.5口罩怎麼選？3重點買對合格防霾口罩

文／早安健康編輯部

聯合國兒童基金會透過衛星空照圖發現，全球約有 20 億名兒童生活在比室外空氣品質最低標準還要低的地區，其中東亞與太平洋地區約 4.5 億人。

校園欠缺 PM2.5 安全場所

台灣方面，消基會針對全台 16 所都會小學的空氣品質進行抽樣調查，發現 PM2.5 濃度最高出現在新竹的一間小學，測到 40 到 70 微克數值，比環保署訂定日平均濃度標準 35 微克高出許多。

消基會也發現，學童上下學路段 PM2.5 濃度也高於環保署所訂建議年均值 15 微克，主要汙染的原因在於（接送）汽機車、早餐店油煙等。若是要降低學童上下學 PM2.5 暴露量，估計竹苗地區學童平均每年須戴口罩 15 天、北部 32 天、中部 74 天、高屏 110 天，雲嘉南則多達 121 天。

學生家長對於缺乏空汙防護的校園環境，並非沒有作為，例如嘉義大學附設小學家長會就透過廠商捐贈方式， 在 52 間教室裡裝設 104 台空氣清淨機。但是這畢竟只是少數。

聯合國兒童基金會說，暴露在嚴重污染的空氣之下，恐導致身體受損，包含影響腦部發展，也是排名前幾項的致死重大因素。2016 年兩研究分別指出，曝露在空汙中，四歲時有過敏性鼻炎、七歲時有情緒問題高達 3.2 倍；而胎兒期間母親暴露在較高空汙的孩子，長大後自我控制能力與社會能力明顯較差。

市售兒童口罩多無防霾功能

有家長讓孩子配戴醫療口罩， 但醫療口罩主要是防細菌、病毒，加上醫療口罩密合度不夠，對於空汙、PM2.5 的防護力效果很有限。也有部分家長讓孩子配戴起密合度高的 N95 口罩， 但其實 N95 口罩是設計給重工業防塵使用，高度密合、不透氣的情況下，孩子們根本戴不住。

口罩達人陳勇志表示，一般平面的口罩因為密合度不足，不論大人、小孩配戴，都會因為口罩不服貼臉部造成洩漏，PM2.5 、細懸浮微粒仍有很大機會被吸入人體。

陳勇志指出，目前成人用防霾口罩， 產品須標示 PM2.5 防霾口罩、通過 CNS15980 六大項檢測（包含過濾效能、粒狀物防護效果、呼吸阻抗、耳帶強度、游離甲醛含量、ＰＨ值，缺一個就不是完整合格的 PM2.5 口罩），及Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四級防護等級，如果沒有清楚表示，小心購買到未合格商品。

細看口罩用途，正確保護呼吸道

口罩的種類很多，功用差異其實很大，針對不同的目的要用不同的口罩，用錯了口罩最多只是給你錯誤的安全感，但對於當前看不出改善空間的空汙環境，錯誤的口罩保護不了呼吸道的健康。

布口罩： 棉布口罩的縫隙大，僅能過濾較大之顆粒、灰塵，適合清潔工作、防風砂、保暖使用。

紙口罩：短時間可阻擋大型顆粒與飛沫，但容易沾濕而失去效用，且對粉塵微粒效果很有限。

活性碳口罩：活性碳層可吸附有機氣體、異味， 適用於騎乘機車、噴漆作業、噴灑農藥，但不是針對空汙相關的粉塵微粒。

醫療口罩：對於一般造成空汙的粉塵微粒方面，僅能阻擋 70％包括 PM2.5 在內的汙染源，有感冒、發燒、咳嗽等呼吸道症狀時使用，前往較為密閉之公共場所，如：醫院、電影院等也可使用。

N95 口罩：95 的意思就是代表可以阻絕 95％的空氣汙染源，重工業用途、高病毒感染防護時使用。但價格昂貴且仍需經常更換，且合格配戴的情況下，可能會有呼吸困難的情形。

PM2.5 防霾口罩：雖然效果近似，但嚴格說起來，N95 口罩是針對工廠作業員等在特定場所需要而使用，並非是針對空氣汙染設計， 因此經濟部標準檢驗局於 2017 年制定 CNS15980 標準，可適用於民眾在日常生活中對於空氣中 PM2.5 等細懸浮微粒之防護。防霾口罩防護等級從最高Ａ級到第四級的Ｄ級，可對應環保署空氣品質指標（ＡＱＩ）的分級，大致來說，ＡＱＩ達到橘色等級時，應佩戴 Ｃ 級防霾口罩。

來源：《早安健康》 2019 年 1 月

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