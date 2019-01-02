中國七大部委勾勒2019施政方針 為投資陸股帶風向

新的一年到來，中國重要的七大部委在召開 2018 年終工作會議後，相繼公布今年政府施政的重點，而這些重點將成為投資人在新的一年投資陸股的重要參考依據。

圖: 東方財富網

首先在中國有小國務院之稱的發改委，今年的施政重點放在刺激中國國內市場，加強重大技術裝備改善，加速傳統產業改造升級，培養新的經濟成長動能，聚焦關鍵領域投資並提升投資效率，積極擴展消費能力。

第二則是中國工信部，在迎接 5G 世代，今年施政重點放在加速 5G 商用部局、促使產業鏈發展，以及 5G 的應用創新等。同時全力推動工業互聯網創新發展，深入執行智慧製造，並促進大數據產業發展。最後則是針對資訊消費的升級與擴展上，尤其是穿戴式設備、消費級無人機、智慧服務機器人、虛擬實境等產品創新，持續推動消費類電子產品智慧化升級，並成立新型資訊消費的示範城市。

第三，中國交通部方面，今年規劃將投入公路水路固定資產投資人民幣 1.8 兆元、新改建農村公路 20 萬公里，以及確保北京大興國際機場等重大項目如期建成，並全力推動京津冀暨雄安新區交通建設，支援粵港澳大灣區綜合交通運輸體系建設，推動長三角交通運輸一體化發展。

第四，中國農業農村部方面，其主要內容為深化農村改革，推動農村宅基地改革，以家庭農場、農民合作社為重點，培養各類新型經營主體，深化農業對外開放，改善農民生活水準。

第五，中國財政部方面，今年重點是減輕製造業和中小企業稅收負擔，帶動實體經濟發展；並全面實施修改後的個人所得稅法，落實 6 項專項附加扣除政策，減輕民眾稅負。此外，還將大幅增加地方政府專項債券，為重點項目建設提供資金保障。

第六，中國商務部方面，今年將做好對美經貿工作，加速自貿試驗區和自由貿易港的建設，持續推動商務改革發展「八大行動計畫」，加速經貿強國建設。



第七，中國住房和城鄉建設部方面，強調今年首重「穩地價」、「穩房價」、「穩預期」的目標，促進房地產市場平穩健康發展。堅持房子是用來住的，不是用來炒的定位，全力建立和改善房地產市場健康發展的長效機制，防範房地產市場風險。



從中國各重要政府機關透露的內容來看，全力支持民營企業發展仍是中國官方今年工作的重點，因此可以預期未來還是會有一系列刺激民營企業發展的政策推出。