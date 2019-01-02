亞股2019開門黑：台股、陸股、港股全線重挫

週三 (2 日) 亞股迎 2019 年首個交易日，早盤普遍出現開門黑之市況，尤其台股、陸股、港股等地受到製造業 PMI 公布表現差勁所拖累，恆生指數早盤重挫近 3%、上證指數大跌逾 1%，台股加權指數亦是下跌近 1.50%。

台股加權指數 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

雖然美股於週一 (31 日) 全線出現反彈，但亞股並未買單，分析師認為，目前短期內市場對經濟前景仍是較為悲觀，尤其亞洲股市受到貿易戰的打擊沉重，故目前賣壓仍是較濃。

避險情緒濃、資金由股入債？

受到股市拋售影響，亞洲債市週三 (2 日) 繼續維持上漲態勢，如中國十年債價格上漲至 97.93、殖利率下跌至 3.2%，累計過去 5 個交易日連漲 1.1%，創去年 10 月份以來的最長連漲紀錄；而十年期台債價格亦是創下三個月新高。

市場分析師表示，由於目前股市波動劇烈，是故市場的避險情緒也是較高，對比股市而言，估計 2019 年的債市表現將會較為優異，其中中國十年債殖利率跌破 3%，將可能是大機率事件。

台灣、中國等地經濟前景持續悲觀

由於目前中國經濟前景較為悲觀，除了拖累港股以外，連帶已嚴重影響港股、台股等亞股後市。

週三 (2 日) 公布的 12 月中國財新製造業 PMI 為 49.7，不僅創下 19 個月新低，也是自 2017 年 6 月以來首次跌入 50 景氣分水線以下的衰退區間，顯示中國製造業內需下滑，外需仍受到壓抑，企業去庫存意願增強，工業產品價格呈下滑趨勢，製造業生產可能將進一步受到拖累，經濟下滑壓力有進一步擴大的跡象。

財新中國製造業 PMI 圖片來源：財新智庫

週三 (2 日) 台灣中經院亦公布 12 月製造業 PMI 為 44.8，五項組成指標均呈現收縮，電子暨光學產業報 40.8、基礎原物料產業報 42.9、電力暨機械設備產業報 44.9、化學暨生技醫療產業報 45.3%、交通工具產業報 45.5%。

而最令市場憂心的是，台灣全體製造業的「未來六個月的景氣狀況指數」已連續 4 個月呈現緊縮，且指數續跌 0.5 個百分點至 33.2%，創 2015 年 10 月以來最快緊縮速度。