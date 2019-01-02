預計虧損34%：綠光資本或創史上最差表現

2018，綠光資本在虧損的困境中越陷越深。

彭博收集的數據顯示，綠光資本主要的對沖基金在 12 月進一步下跌 9%，預計全年跌幅擴大到 34%。這將是綠光資本創立 22 年以來的最大虧損。

去年全年，標普 500 指數的跌幅只有 4.4%。這已經是綠光資本對沖基金連續第六年跑輸大市。在 2010 年以前，綠光資本的年均回報一度高達 22%。

2017 年，在美股大漲的背景下，堅守「價值投資」的綠光資本已經在對沖基金中表現墊底，全年投資回報僅有 1.6%。「我們的揮杆很漂亮，但是卻打不好球。」時隔一年，這句話在綠光資本身上仍然應驗。

成立於 1996 年的綠光資本，因在金融危機期間做空貝爾斯登和雷曼大賺 10 億美元而聲名顯赫。然而今年以來，綠光資本對沖基金只在 5 月和 10 月實現了盈利。

2014 年以來，綠光資本管理的資產規模，已經從 120 億美元縮水到了 55 億美元，而這還只是截至今年 5 月的數據。

「我們相信我們對所投資公司的基本面，以及市場的誤區有深入的了解，」綠光資本在第三季的致股東信中提到，「我們多數的公司報告都是完美的。考慮到我們浸淫在本輪牛市中的時間接近十年，我們的多倉在絕對水平上是便宜的，而空倉卻是極其昂貴的。」

綠光資本是特斯拉的堅定做空者。該基金堅定認為，特斯拉與十多年前的雷曼有諸多相似之處，包括「恐嚇空頭、拒絕融資、公開宣稱要私有化」。

主動投資經理在 2018 年普遍表現不佳。德銀統計顯示，股票型對沖基金 12 月虧損超過 5%，創下 2011 年 8 月以來的最差單月表現。

儘管虧損慘重，綠光資本仍要負重前行。華爾街日報援引知情人士消息稱，綠光資本創始人 David Einhorn 並無意關閉公司、返還投資者資金。同為價值投資基金的 Three Bays Capital 和 SPO Partners 都在 2018 年關閉了基金。

華爾街日報還援引客戶消息稱，比起關張的其他價投基金，綠光資本仍然有些優勢，例如再保險工具的資金，以及 David Einhorn 本人在基金中的超過 10 億美元的資金。