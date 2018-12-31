本週操盤筆記 (1231-0104)

1. 聯準會 (Fed) 主席「三代同堂」接受專訪：

前 Fed 主席柏南奇 (Ben Bernanke)、葉倫 (Janet Yellen)、現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 三人，應美國經濟學會 (AEA) 之邀，共同接受專訪。

市場高度關注，三位前、後任 Fed 主席們將可能在本場專訪上，分別對 2019 年美國經濟、貨幣政策，甚至可能是升息展望提供看法。

而隨著 2019 年的到來，Fed 內部的 FOMC 公開市場操作委員會也將迎來 4 位輪值委員更替，包括近期多次鷹派表態支持升息的堪薩斯分行主席 Esther George、兩位升息態度中性偏鷹的芝加哥分行主席 Charles Evans、波士頓分行主席 Eric Rosengren，以及呼籲 Fed 暫停升息的超級鴿派聖路易斯分行主席 James Bullard。

2. 美國 12 月非農就業報告：

本週五 (4 日) 美國勞工部將公布 12 月新增非農就業數據，市場預期 12 月新增非農人數為 18.0 萬人，估計優於前月的 15.5 萬人，同時失業率將繼續維持在歷史低點 3.7%，顯示美國勞動力市場仍是相當緊俏。

此前 11 月美國非農就業報告繳出差強人意的成績單，其中新增就業僅 15.5 萬人以外，平均每小時薪資月增率也僅增長 0.2%，一派市場經濟學家解讀，本波美國經濟循環已經觸頂，正在走向放緩的下坡。

3. 中國 12 月官方製造業 PMI：

本週一 (31 日) 中國將公布 12 月官方製造業 PMI，此前 11 月的官方製造業 PMI 是跌至 50.0，創下逾 2 年來新低，其中中、小企業 PMI 統計更是跌至 49.1 與 49.2，顯示在美中貿易戰的壓力之下，中國中、小企業受創程度是更為嚴重。

中國官方機構中國社科院在 12 月下旬發表《經濟藍皮書》，預測中國經濟 2019 年 GDP 成長率將進一步下滑至 6.3%，直言目前中國經濟轉型所面臨的核心問題，就是企業的獲利層面。

前中國國務院發展中心劉世錦亦在近期刊文表示，估計在中國 GDP 成長率低於 7% 的環境下，有高達 40% 甚至是 50% 陸企將出現虧損，呼籲北京政府將減稅與稅改結合推進、加速農村土地改革，並加快知識密集型服務業開放。

4. 歐元區 12 月調和 CPI 通膨率：

市場預期，歐元區 12 月調和 CPI 通膨年增率為 1.8%、核心通膨為 1.0%，通膨表現雖屬溫和，但有偏下風險，估計歐洲央行 (ECB) 將在經濟溫吞增長的環境下，結束寬鬆政策。

此前歐洲央行於 12 月利率會議表示，計劃於 2018 年底結束 QE 量化寬鬆政策，但仍維持本金再投資政策，並至少在明年 8 月之前不會升息，同時歐洲央行亦預期 2019 年歐洲經濟有下行風險，通膨態勢仍普遍低迷。

一些市場經濟學家認為，歐洲央行本次結束 QE 政策，主要是出於政治考量，而目前歐洲經濟疲軟、長期通膨前景亦不穩定，估計即使歐洲央行在 2019 年啟動升息，升息速度也不會太快，甚至可能很快就重拾回寬鬆政策。