他們的人生都因中風劇變…12個中風黑時間的預防守則

文／早安健康編輯部

我們一定要像電視劇演的那樣生氣才會中風嗎？生氣中風只是其中一種可能性而已，事實上，一天之中有好幾個時刻，都隱藏著中風的危機，只要能熟悉這些時刻容易讓人中風的原因，我們就能避開這個輕則影響生活、重則奪人性命的大患！

中風改變了這些名人一生

@1945 年，羅斯福

二次大戰期間的美國總統羅斯福，一直患有高血壓的問題，收縮壓在 180mmHg 至 230mmHg 之間，舒張壓在 110mmHg 至 126mmHg 之間。1943 年底開羅會議（左）與 1945 年初雅爾達會議（右）的照片比較，可以發現羅斯福（圖中）衰老的速度非常快。雅爾達會議後兩個月，羅斯福就因腦中風過世。

中風的影響：快速發展的病程，讓人衰老死亡。

@1984 年，孫運璿

故行政院長孫運璿於 1984 年（民國 73 年）任內發生腦中風，一度病危。經過漫長的恢復過程，身體復原情形並不理想，只能以輪椅代步，語言能力亦受到影響，略有口齒不清情形。2006 年病逝。

中風的影響：喪失行動力，言語表達困難。

@2003 年，溫世仁

有「未來先生」之稱的故英業達副董事長溫世仁， 於 2003 年因腦幹出血性中風，雖然緊急送醫急救，但回天乏術，留下「以廉價的網路與電腦縮短數位差距、協助低收入家庭擺脫貧窮」的未竟之業。

中風的影響：留下未竟心願，無法完成。

@2005 年，趙舜

藝人趙舜曾於 2005、2007、2009 年三次中風，導致無法延續演藝事業；2012 年健康惡化需要終生洗腎，2014 年病逝。他曾自嘲管不住嘴，導致健康不佳，奉勸大家應注意飲食。

中風的影響：多次中風，身體機能愈來愈差。

@2006 年，陳松勇

中風不一定是不歸路，金馬影帝陳松勇於 2006 年中風後，努力復健，從坐輪椅到可以站起

來走路，講話仍然中氣十足。他曾坦誠復健過程十分疼痛，但只要有決心，重新站起來並非不可能的事。

中風的影響：努力復健恢復良好，仍能維持大部份活動。

@2007 年，陳菊

現任總統府祕書長陳菊，2007 年曾有過左腦栓塞小中風的紀錄，因為症狀輕微，住院復健兩周，當時媒體觀察其右手簽名已與之前不同，往昔走路都是邁開大步伐，出院後明顯謹慎變小。

中風的影響：因警覺性高，小中風後即刻就醫，整體生活僅略受影響。

12 個容易中風「黑時間」

中風發作後果難料，如果能在事前多所防範，就能減少中風發作的機會。日常生活中該怎麼做可以預防發作？

@6:00

清晨 6 時注意高血壓：清晨 6 時身體會分泌荷爾蒙刺激交感神經，讓身體變得活躍，血壓與心跳也會提高。特別是剛起床時血壓會升高，因此應慢慢起身。

@6:10

氣溫是重要因素：冬天或是晝夜溫差大的日子裡，應特別注意除了要保暖外，要避免突然受寒，因為血管感到寒冷會收縮，血壓瞬間上升就有危險。前面提到起床的時刻，也要小心從被窩出來突然變冷的室溫。

@6:15

經過一夜睡眠，血液濃度偏高，因為腎臟會過濾水分形成尿液，因此下床後先喝一杯水，稀釋血液濃度。

@6:30

上廁所避免太用力：上廁所時太用力會瞬間升高血壓。

@10:00

避免極端情緒：研究發現多數中風患者，在發病前兩小時內，曾有發脾氣或其他負面情緒產生。另外，如果腦部有動脈瘤，暴怒時腦出血機率為 6 倍。此外，也有研究指出，憤世嫉俗的人中風機率是一般人 2 倍以上。當出現負面情緒時，儘可能離開事發現場、深呼吸舒緩情緒。

@11:30

頭痛不能猛吃藥：日本池谷醫院院長池谷敏郎說，常見的偏頭痛與血管發炎有關，緊張型頭痛與血流不順有關。如果吃止痛藥兩、三次後並沒有改善，應即刻就醫。

@13:00

肩頸按摩要小心：現代人普遍肩頸僵硬，在按摩後頸部與後腦勺交接處兩側的肌肉時，不應太過用力，以免壓迫肌肉下方的後腦動脈，產生中風危機。

@15:00

交感神經再次興奮：交感神經興奮、血壓會因荷爾蒙而升高的時刻。這段時間到晚上 7 至 8 時容易中風，應減少過勞、緊張與激動情緒等升高血壓的機會。

@18:30

用餐注意少飲酒：飲酒過量的人，中風機率比一般人高出 4.5 倍。除注意勿長期飲酒外，親友聚餐也注意勿一次性大量飲酒，會造成血壓升高。

@20:30

洗澡時最危險：這麼說是因為一個洗澡過程就有三個危險關鍵。無論平日穿多少衣服，洗澡前脫下衣服時，可能就因浴室溫度低而受寒，血管收縮升高血壓；如果是洗熱水泡澡，太快進澡盆可能再次經歷劇烈冷熱變化；洗完出來又要經歷一次低室溫。浴室可以考慮安裝具有暖風與乾燥的設備，可以讓危險度降低；高血壓患者泡澡水溫建議不要超過 40 度。

@21:00

睡前喝水：人在睡眠時長時間沒喝水，水分又會透過腎臟形成尿液，因此在清晨 4 時血液濃度較高，容易形成血栓。睡前喝些水以補充水分，但也要考慮夜尿情形，不要喝太多。

@23:00

睡姿避免心臟受壓：包括儘量避免採左側姿入睡，以免心臟受壓迫；仰睡時手儘量不要放在胸口；不要俯臥睡。

來源：《早安健康》 2019 年 1 月

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