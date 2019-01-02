高血壓沒控制，腦中風機率高21倍！2招緊急降血壓

文／早安健康編輯部

台灣人比起外國人容易中風？在心血管相關的眾多疾病中，心肌梗塞與中風都是較為人熟知的疾病，可是你可能想不到，白種人與黃種人如果血管不健康，生的病其實不一樣，而這都跟血壓有關。

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風指出，身體器官希望有穩定的血流供應，但心臟是一跳一跳而不是提供持續不變的血流。因此，動脈在心臟收縮、打出血液時向外擴張（同時產生收縮壓），可以多容納一些血流，當心臟放鬆時，血管會縮回來，將多容納的血液繼續送走，就像是取代心臟的功能持續輸送血液（產生舒張壓），如此就能提供相對穩定的供血量。

台灣人應特別重視血壓

洪惠風說，台灣人跟歐美人士比較，動脈硬化後特別容易中風，而中風的相關因素中，關連最高的就是血壓，因此對於台灣民眾來說，對血壓的要求會更為嚴格。血壓的標準：在家裡 135mmHg/85mmHg 以內，如果有些其他疾病則要求要更嚴格到 130mmHg/ 80mmHg。

日本藤枝市綜合醫院名譽院長毛利博表示，血管面對血液帶來的強大壓力，必須要增加厚度，如此將加快動脈硬化的速度。當動脈硬化使得血管內徑變窄，血流也會開始混亂，加速膽固醇沉積，同樣讓動脈硬化。北京人民醫院心臟中心主任胡大一說，高血壓不僅讓心臟肌肉變硬，也會變厚，變厚並不是更健康，反而因為舒張功能受限，心臟變得無力，導致心臟衰竭。

七賢脊椎外科醫院副院長蔡東翰也說，血管長期受到高血壓影響，一些特殊管徑、有彎曲的，在高壓下容易破裂，發生在腦血管就有可能發生出血性腦中風。根據統計，高血壓患者比一般人二到四倍機率得腦中風，沒有好好服藥控制的比做好控制的人提高 21 倍。

２招讓你緊急降壓

發現自己血壓飆高，在沒有立即生命危險情形下，可以進行簡單的緊急降壓法，讓血壓慢慢緩和下來：

@深呼吸

❶坐好、放輕鬆、可閉眼。

❷ 緩慢吸氣，緩慢吐氣，吐氣時默念「噓」。呼吸一次為一回合，重複 10 至 20 回合。

❸ 注意力集中在呼吸上。結束後勿立即起身，再休息一下。

@摩擦頸部

❶ 雙手先互相摩擦數次生熱，接著擦臉數次。

❷ 雙手從兩側太陽穴附近，輕輕推往後腦勺方向，推到後頸部。

❸ 雙手沿著兩側往下推往頸部，再推向兩肩。

❹ 雙手從前額往下輕推到胸部。

❺ 2 至 4 每個動作重複 20 次。

來源：《早安健康》 2019 年 1 月

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