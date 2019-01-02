偶爾才運動反而易中風！7張圖挑出你的專屬防中風運動

文／早安健康編輯部

為什麼中風發生的部位不僅是在腦部，全身器官都有可能發生？這是因為中風原因多數都跟血管發生病變有關，血管遍布全身，自然就可能到處有中風，所以我們可以說，中風是一種全身的系統性疾病。

不論是出血型或缺血型中風，都與動脈硬化直接相關。在你我的印象中，動脈硬化差不多等於「因為硬化導致血管裡面塞滿了壞膽固醇」，但實際上，這個說法不完全正確。1987 年芝加哥病理學家格拉哥夫提出理論，說明動脈硬化在初始階段，血管內徑並沒有縮減，而是血管內膜先開始變厚，血管等於是向外擴張；到了重度動脈硬化階段，血管內膜粥狀斑塊終於開始往血管內側方向擠壓，影響了血流量。

動脈發生粥狀斑塊的機轉，來自於血管內膜損傷，讓血小板、低密度脂蛋白（ＬＤＬ）膽固醇與免疫細胞等開始聚集。血小板負責在傷口凝固血液，ＬＤＬ膽固醇是修補損傷的材料。不過進入血管壁的ＬＤＬ膽固醇，有些難以避免被氧化，被免疫細胞視為異物而吞噬。如果血管損傷一直發生，這樣的過程一直持續，免疫細胞吞了太多異物而堆積在原處，就成了粥狀斑塊。

結果❶ 粥狀斑塊阻礙血流。

結果❷斑塊破裂進一步造成傷口，更多血液凝固，或部分斑塊脫離隨血液流走，在其他地方造成栓塞。

結果❸ 凝固的血液脫落形成血塊，在其他地方造成栓塞。

依照你的願望運動，才能可長可久

血管健康是長期的成果。不用擔心「長期」兩個字帶來的心理壓力，專家告訴我們，任何活動都可以是一種運動的概念，反倒是平日不動，假日突然「大動」，中風的風險會升高。從看電視、逛街、做家事開始，你想怎麼動就怎麼動！

國泰醫院物理治療師簡文仁說，就算是一個簡單的舉手投足都是運動，隨時隨地都可做，不必非要刻意準備什麼，如此一來，心裡面也輕鬆高興，效果才會更好。

來源：《早安健康》 2019 年 1 月

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