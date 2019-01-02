動脈硬化延緩30年！心臟科名醫6招防中風、心肌梗塞

文／早安健康編輯部

常常關注健康資訊，你一定知道「動脈硬化」的原因、結果，以及預防的方法，彷彿只要身體力行，多關注自己的健康，就能遠離動脈硬化帶來的傷害。但你知道：動脈硬化其實不可避免？

動脈硬化是一種老化，所以無法避免

「人都會老化，頭髮會愈來愈白、愈來愈少，皮膚會愈來愈鬆垮，同時血管也會愈來愈厚而硬化。」新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風一針見血地說，動脈硬化有你我不可控制的因素，一個就是年齡，另一個則是不一定人人有的遺傳。而且不僅是會導致心臟病的冠狀動脈，全身血管都一樣會老化。

但是也不用氣餒，先天不可控制的因素固然會讓血管老化，但後天生活習慣產生的三高、肥胖、吸菸與缺乏運動，會加速血管硬化，而後者才是造成中風、心肌梗塞等危害生命急症的最大因素。

「這些因素如果控制得愈好，動脈硬化的速度會減慢，譬如說原來是 10 年血管到達這個厚度，你控制得很好到 40 年才達到這樣的厚度，那就很好了，只要能老得比較慢一點，就謝天謝地了」洪惠風說。

６守則減緩動脈硬化

洪惠風比喻動脈硬化造成的急症，就像土石流一樣瞬間堵住了血管，而一時的情緒緊張或壓力，也會像颱風一樣造成血管風暴，這些都是促成中風的直接因素。那麼平常生活中該怎麼做，讓土石流與颱風都不要來？

1. 飲食注意糖、鹽、反式脂肪：引發動脈硬化的危險因子中，高血糖與醣類食物有關。醣類食物一方面是人體主要能量來源之一，但吃起來甜甜的糖分也是其中一份子，一時失控就會造成體內葡萄糖過多。過量的鹽則與高血壓有關。反式脂肪則非人體需要的營養素，研究卻發現它會升高 LDL 膽固醇、降低 HDL 膽固醇，從而提高動脈硬化的速度。

2. 規律生活作息，避免熬夜，維持心血管系統安定。

3. 規則運動，保持心血管彈性。

4. 避免生氣、疲累、緊張、壓力大等大幅影響情緒的因素：台灣人常看政論節目，或是緊盯選舉開票結果，這些都可能造成瞬間情緒起伏，引發「颱風」來襲。

5. 生活平順不要太過起伏：除了避免一時情緒起伏，日常生活也有類似的注意事項，例如飲食不要突然吃得太鹹、以免升高血壓；感染發炎或有動手術情況要特別小心。

6. 避開空氣汙染破壞心血管。

來源：《早安健康》 2019 年 1 月

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