【羅際夫專欄】我要存退休金11：最近這種方式很流行 母湯喔！

在此先祝大家新的一年平安，健康，快樂！2018 年在此專欄寫了一些關於退休理財的主題，承蒙大家不棄嫌，有一些小小迴響，今天也要用這退休議題來迎新送舊。

最近有幾次機會，跟在香港金融界打拚的朋友見面，很巧的，大家都不約而同的說起同一件事，就是有一些台灣客戶，特別是退休族群，拿房子抵押取得資金跨海買一些高利的理財商品，特別是包裝大陸一些號稱年利率有 8%(甚至更高) 的公司債相關商品，而業務人員的抽佣有些還可以達到一成，所以這類商品賣得嚇嚇叫。

其實，聽到此事也不感意外，因為這幾年台灣也很流行這種玩法，有些金融機構都會鼓勵客戶用借貸方式來投資配息商品，話術就是配息率比你貸款的利率高，很划算，鎖定的客戶也是退休族，也有些業務人員的話術是告訴客戶，可以用這種方式來做長期投資存退休金，姐夫還知道，連企業戶要借錢，也要綁買理財商品，才可以談到比較好的借款條件。

回頭講到存退休金的初衷，就是要能夠累積到讓你安穩過退休生活的長期理財計劃，不是嗎？既然是要長期規劃，當然力求穩定，但借錢投資絕對稱不上是安穩的投資方式吧？這樣擴張信用的理財對未退休的人來說都不鼓勵了，更何況是已經退休的人，辛苦存了一輩子的錢，結果退休後這麼冒險的” 玩” 老本，實在令人捏一把冷汗。

方式冒險已夠讓人緊張了，然後買的商品是不是穩當，也不免令人有些擔心，年利率 8% 確實很吸引人，但請記住：利率與風險福禍相依，高利率也伴隨高風險，特別是全球的專業機構一致認為明年全球經濟成長腳步會放緩，在這過程中，用高利率發債的公司會不會有危機，不得不小心，如果商品出問題，又有借貸利息的負擔 ，退休族的老本是禁不起這樣的大地震，因為沒有重來的機會。

再者，跨國買金融商品不是不可以，不過一旦有了問題，甚至有了糾紛，那可是要自力救濟解決的，政府幫不了忙，你有沒有這種能力，得想清楚。

不過，我覺得問題比較嚴重的還是在台灣，畢竟借了錢再到買國外金融商品者是相對少數，借房貸在台灣買基金、買保單的則是愈來愈多了。有一件老生常談的事，再次提醒大家，配息率不等於報酬，如果你是為了存退休金買了配息率高的商品，但想想看，多年以後才發現，自已的老本沒有長大，甚至愈來愈少，會不會嚴重你的退休計劃？一定會吧，當然之前也講過，進場時機很重要，時點好，這顧慮會少一點。

比較值得擔憂的同樣情況發生在退休族身上，配息是一直領沒錯，但老本卻一點一滴流失，對退休族來說是很危險的事，而且很多退休族年輕時一點一滴謹慎存錢，退休後變得很「大方」，金融商品大把大把買，還借錢買，這種行為真的不值得鼓勵。

總之，無論是還在存退休金階段，還是已退休的人，請把握求穩不求多的原則，借錢投資，最好不要！