【鐘國忠專欄】2019年初搶紅包行情?!

(一) 2018 年台股表現在國際股市中並不差

2018 年台股終於正式告一段落了! 台股 2018 年整體表現為何? 回顧這一年來，2018 年上市指數收盤在 9727.41 點，全年跌幅 8.60%，電子股全年跌幅 12.12%，金融保險類股全年跌幅 0.35%，上櫃指數收盤指數 123.54 點，全年跌幅 16.82%，波動愈大的指數，其類股跌幅也相對大，這正符合空頭市場的特性。

如果單看絕對數字表現，2018 年台股表現並不佳，但如果與國際股市比較，在美股方面，S&P 500、道瓊與那斯達克指數在 2018 年整年累計分別下跌了 6.2%、5.6% 及 3.9%，而上綜則下跌約 24.6%，跟兩個主要大國相比，則台股表現算是差強人意，並沒有落後國際股市太多，甚至於算在中段班 (註: 日經全年下跌約 12%，南韓下跌約 17%)。而在美股個股表現方面，2018 年道指成份股表現最好的是製藥股，默克與輝瑞分居漲幅前二強，全年漲幅分達 36％與 21％，個股表現最差的是高盛與國際商業機器（IBM），全年分別大跌 34％與 26％，看樣子，生技類股仍有機會延續類股強勢之態。

(二) 三大因素推升 Q1 行情

雖然 2019 年度開盤第一天，台股出現下跌，但不代表台股馬上看淡 Q1 行情，以下筆者將從三個角度分析供給各位作參考:

1. 處在中美貿易戰休兵期: 由於目前正處在中美貿易休兵期，加上過去自 2000 年以來，Q1 台股上漲機率高達 79%，是一年四季的度當中上漲機率最高的一季，且平均漲幅約有 5.24%，過去這幾年當中，僅有 2003 年 (-2.95%)、2005(-2.18%)、2010(-3.27%) 與 2011 年(-3.22)% 等四年是下跌，最高季跌幅為 2010 年的 3.27%，如以 2018 年底收盤指數 9727 點來分析，則大概是 318 點，用最大跌幅來分析點數，則 Q1 指數仍有機會守在去年低點 9400 點，故未來期間指數如有超跌，也可能假跌破而到季底作跌幅收斂，換言之，Q1 仍還可期待指數萬點，但因 Q2 指數下修壓力不小，所以高低來回區間操作，仍是目前操作策略。

2. 外資伺機逢低回補: 2018 年外資在上市賣超約 3548 億元，過去從 2006 年以來，外資尚未出現連續二年連續賣超台股，加上外資更少在 Q1 大賣千億元以上，更不用提到連續 2 年的 Q1 都是出現賣超，2018 年外資 Q1 賣超約 685 億元，顯而易見，今年外資將伺機低檔作回補，而 Q1 或許是可能的季度之一，但因指數未來或有更低點，因此預期 Q1 將不易出現大買，反而有機會指數來到 10 年線附近再作低接，預期此期間將落在 Q2~Q3 間。

3. 短中線賣壓已趨緩: 預期目前市場賣壓將不大，怎麼說? 主要是先前主要的賣壓都告一段落，這波賣壓分析過程大致如下: 10 月初到中旬大跌千多點時，為高手賣出或法人停損單，而跌深後指數出現反彈到 10127 點之後，指數又大跌到 9400 點附近，此為融資斷頭單，11 月上漲到 12 月初，為外資休假前獲利結帳賣壓，12 月以來到 12 月最後一周，為國內法人獲利績效賣壓，最後半周為年底資金需求拿現賣壓，當所有的賣壓都陸續出籠之後，指數卻一直在年底盤整，表示賣壓已消化差不多，這從外資 11-12 月賣超上市 565 億，指數只下跌約 75 點就可窺出，但為何指數卻不漲? 主要是買盤信心不足所致，因此現階段盤勢是賣壓不大，但買氣不足。

跨年之後，未來走勢有二種情形，一為法人將為 2019 年全年作個股布局而買超，另一種為持續看淡行情，法人將持續賣超，筆者較偏向前者，主要是如果法人真要賣超，那應該在 2018 年底時就應該再持續大幅賣超，更何況當時，美股與日股都大幅下跌破底，很難相信當美日大跌時，法人仍不畏所動，因此賣壓已相對有限，事實上 12 月美日大跌也不是法人毫無畏懼，主要是要先前早已因應年節到來而賣超，所以能賣的金額有限，因此春節前的紅包行情，投資人應可嘗試期待，逢低仍可留意個股布局。