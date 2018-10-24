【羅際夫專欄】我要存退休金9：定期定額幾檔基金才合適

最近全球金融市場的行情波動大到實在看不太懂，所以，除了原有的定期定額繼續做，不加碼，也不加新的標的，待情況穩定一點再說。

也因為近來的變動太大，因此，有一些朋友拿著對帳單來問，「我的定期定額該怎麼處置？」我給的答案也很簡單，如果是為了存退休金，距離退休時間還早，財務負擔也還行，就耐著性子持續扣款，千萬別停扣，有人鼓勵定期不定額，趁現在加碼，我是認為，我也不知現在是不是最低點了，貿然加碼，除非你財力雄厚，否則還是一切按原計劃進行。

倒是在幫親友看對帳單的同時，也跟他們聊起一個話題，我覺得很值得跟大家一起分享，雖然定期定額已成為不少人的「家常」理財規劃，但在進行此種投資方式時，心裡還是會面臨若干問題，像是：要投資幾檔基金才合適。

要回答這個問題，最重要的考量是自己的財務狀況，如果資金許可，多佈局無妨，資金有限者，可能就要抉擇了。怎麼抉擇，因為沒有多餘資金可以各別佈局不同市場與標的，建議就以全球型基金為優先考量，讓基金經理人為你做資金的配置。

資金稍稍寬裕者，最好的定期定額組合應該是股、債皆有，每個區域都佈局。為何這麼說？因為我們無法百分之百精準抓住多頭市場有多久，空頭行情何時來，每個市場的景氣周期不一樣，股債行情也往往不同步，所以，就像之前的文章所說，要在行情相對低檔時進場，慢慢建立不同區域的標的組合，在高點獲利後，這是一種動態管理的概念。

然而，不是持有多檔基金多就代表分散，就比較靈活。先前也提過，若是持有的基金同質性太高，或是只偏愛某類基金，可能也會影響投資的績效，再來，過多檔的基金在手上，在管理上也會帶來困擾，保持五到十檔的基金組合，應該是可以考慮的方向。

檔數不是愈多愈好，還要看投資的內容，投資多就很容易掉入買到同類型基金過於集中的問題。曾經見過有投資人每個月定期定額的基金就超過 20 檔，結果發現幾乎全是跟新興市場有關股票及債券基金，實在有些浪費。

投資組合的檔數與類型，有時還要考慮自己的投資屬性，假使資金許可者有能力多選幾檔，若是性子屬穩健者，這時你還要考慮，到底要選全球型、區域型或是單一市場的標的，假使是生性積極者，財力也許可者，可以考慮在定期定額的基金組合中，適時加入一些單一市場基金。

除了投資個性，年齡也是考量的因素，近來正好有基金交易平台公布其投資人屬性的統計資料，就發現在平台上投資的年輕人 (30 歲以下者) 反而採取的是相對保守的基金，反而是退休族「重股輕債」，買的盡是些波段較大的投資標的，這跟大家認知中，年輕人「敢衝衝衝」的刻板印象南轅北轍。若是你要建立定期定額的基金投資組合，應該是隨年齡的增加，由積極慢慢轉為穩健。

定期定額幾檔基金才合適，沒有標準答案，重點在於上述的「動態管理」，隨市場變化而調整基金組合的檔數，總之一句話，定期定額成功與否，在質不在多，在策略不在檔數。