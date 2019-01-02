【大慶證券】盤前分析－美股續彈 台股止穩挑戰月線反壓



◆盤勢分析

受惠美中貿易戰雙方領袖談判順利的消息帶動，美股四大指數周一全面走揚，漲幅均達 0.6% 以上，其中以道瓊上漲 1.15% 最為強勁，指數短線延續波段反彈行情。但綜觀 2018 全年卻創下十年來表現最差的一年，顯示在美中貿易戰尚未蓋棺論定之前，國際市場波動幅度依舊龐大，加上市場持續擔憂美國 10-2 年期公債殖利率利差出現倒掛現象，且技術面上檔仍舊面臨月線反壓，研判美股反彈上攻力道不足，整體仍將維持區間震盪走勢。

受到美股強勢反彈激勵，亞股上周五普遍開高，其中台股盤整向上，尾盤站回 9700 點關卡，終場上漲 0.89%，收在 9727 點，成交金額為 748 億元。以技術面來說，加權指數站回 10 日線，且離月線關卡僅一步之遙，短線暫時止穩，回測 9400 點危機解除，重回先前 9616-9858 點的箱型區間，後續待看月線壓力是否能有效突破，如站上月線，短線有翻多機會。不過可以留意的是，上周五櫃買相對較弱，終場下跌 0.08%，顯示內資追價買盤意願不足，觀望氣氛濃厚，後續留意中美談判、美墨邊境圍牆預算、英國脫歐等國際情勢走向。

觀察上周五台股盤面，權值股表現亮眼，因集團年底作帳發酵，大型權值股如中華電信、大立光、聯發科、台塑四寶等大量買盤挹注下，推升集中市場尾盤急拉 41 點。反觀中小型股則漲跌互見，原先的強勢類股包括環球晶、中美晶、國巨、華新科、微星均無法延續漲勢，表現相對疲弱，不過部分類股重新加入輪動，如 COF 的易華電、光通訊的光環、醫美的佐登 - KY、麗豐 - KY、電動車的貿聯 - KY 等，在擁有基本面利基點下，上周五強勢表態；其餘零星個股如：宏捷科、力山、健策、拓凱、嘉澤也都各擁題材，表現不俗。整體而言，各類股在美股強彈下相繼表態，不過仍需留意，目前盤面缺乏主流，且類股輪動快速，漲勢難以延續，操作難度偏高，因此建議選股以基本面及未來展望佳如 5G、電動車、部分利基型 IC 設計等族群為主，逢低布局，避免追價風險。

