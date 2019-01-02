

◆盤勢分析

1. 美國總統川普 2018 年 12 月 29 日表示已與中國國家主席習近平通電話，雙方貿易協商已取得「重大進展」，台股元旦連假期間美股上漲，漲幅介於 0.72 至 1.71％， S&P 500、道瓊與那斯達克指數在 2018 年整年累計分別下跌了 6.2%、5.6% 及 3.9%，美股四大指數短期反彈。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 9,500 點至 5 日線，壓力為季線至 9900 點。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值小於 50，後勢有機會續漲。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為季線附近，壓力為半年線附近，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值小於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括半導體、PA、散熱、網通、PCB 等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並站回季線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意網通、PCB、工業 4.0、內需、金融、生技、越概、自行車等。

5. 市場傳出，全球智慧手機龍頭三星 2019 年策略轉向，強打中高階 A 系列機種，主攻三鏡頭規格，並罕見提高鏡頭委外量，對 3008 大立光及陸廠舜宇釋單，打破原自家光學零組件「一條龍」慣例；此外，今年蘋果平價版 iPhone 擬跟進雙鏡頭，大立光通吃蘋果及非蘋訂單，受惠大。手機市場成長趨緩對鏡頭廠仍為嚴峻的挑戰。

6. 美國消費性電子展（CES）將在美國時間元月 8 日至 11 日登場，2498 宏達電、4938 和碩、2301 光寶、2377 微星、5388 中磊、6285 啟碁、3454 晶睿等國內七家電子業指標廠董總座都將親征賭城，大搶商機。台灣七大董總親征拉斯維加斯，涵蓋代工組裝、電競、網通、手機與虛擬實境、安控等領域，凸顯台廠在新年度積極搶市的企圖心。本次 CES 焦點將為 5G 及 AI。

7. 業界傳出，陸廠紅色供應鏈將在 2019 年強攻屏下指紋辨識領域。大陸指紋辨識晶片指標廠思立微攜手觸控面板龍頭歐菲光，以低價方式搶單，鎖定三星新款 A 系列智慧手機光學式屏下指紋辨識晶片暨模組訂單，槓上台廠的 6462 神盾及 2454 聯發科轉投資的匯頂。低價搶單將對屏下指紋辨識晶片商的毛利率造成衝擊。

8.6277 宏正自動科技（6277）旗下子公司宏正科技及宏元投資，上周五（12 月 28 日）出清信驊股票，處分利益高達 9.51 億元，貢獻宏正自動科技每股稅後純益可望達 8 元。宏正中期支撐先看年線附近。

