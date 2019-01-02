民主黨力推議案終結美國政府關門 川普放話不「認輸」

民主黨在為本周結束美國政府關門發起最新一輪努力，但川普的反應給前景蒙上陰影。

美東時間 12 月 31 日晚，美國國會民主黨人宣布，在當地時間 1 月 3 日周四，眾議院將對民主黨提出的一攬子議案進行兩項投票，分別是讓美國國土安全部可營運到 2019 年 2 月 8 日短期支出議案，以及供其他大部分政府部門營運到同年 9 月的長期支出議案。這與此前 CNBC 和華爾街日報的媒體消息一致。

民主黨眾議員 Nita Lowey 稱，新的議案並不包括修建邊境牆資金 50 億美元，但它幾乎和共和黨人把持的參議院通過的兩黨議案完全相同。

眾議院民主黨領袖 Nancy Pelosi 和參議院民主黨領袖 Chuck Schumer 在共同簽名的聲明中稱，如果參議院共和黨人反對他們之前已經支持的議案，那是很不負責任、很玩世不恭的，要不然，他們就是在與川普合謀讓政府繼續關門，因為邊境牆問題，犧牲美國民眾的健康和安全以及工人的薪資。

從本周四起，民主黨人將掌控眾議院，成為眾議院多數黨，Pelosi 將成為眾議院議長。因此，上述議案有望本周得到眾議院通過。但由於不包括修建邊境牆的資金，議案可能遭到共和黨把持的參議院否決，川普可能強烈反對議案。

華爾街見聞注意到，當地時間 31 日晚，在福斯新聞播放的電話採訪中，川普表示，為了讓國會同意給邊境牆撥款，可能必須讓聯邦政府繼續部分關門。

川普說：「我們必須有邊境安全，一道牆是邊境安全的一部分」。他還說，雖然因為關門導致很多政府部門工作人員沒有拿到工資，但他不會在和參眾兩院民主黨領袖的對峙中「認輸」。

1 月 1 日發推祝賀新年快樂後的才過六七分鐘，川普就立即發推強調邊境牆資金問題：

就像我猜測的那樣，民主黨人沒有給新的邊境牆撥一分錢，真有想象力！問題是，沒有這個牆，就沒有真正的邊境安全，我們的國家必須最終有一個強大又安全的南部國境線！

臨近北京時間 2 日零點，川普又發推稱，有一件事現在得到證明。民主黨人不關心邊境大開的問題，所有的犯罪和毒品都是邊境大開帶來的！

華爾街見聞曾提到，川普此前一再重申要國會為修美國與墨西哥的邊境牆撥款。本次政府關門就是因為兩黨在邊境牆問題上未能達成共識。而且，本周一稍早，參議院多數黨、共和黨領袖的發言人 Stewart 表示，參議院不會考慮眾議院民主黨使政府重新開門的法案。

2018 年 12 月，美國眾議院本已通過了一份預算案，其中包括川普一直要求的 50 億美元邊境建牆費用。但民主黨認為邊境牆浪費且無效，因而強烈反對。鑒於共和黨在參議院僅有 53 個席位，無法達到 60 票支持的要求，因而參議院未能通過這一預算案，導致部分政府機構由於缺乏資金支持，只能進入關門狀態。

從美東時間 12 月 22 日零點零一分起，美國聯邦政府正式部分關門。這是 40 年來美國政府首次在一年內關閉三次，此次影響大約 25% 的政府部門，目前已經持續九天多。

上周三川普還表示，對造成聯邦政府部分停擺的邊境牆撥款不會妥協。當被問到願意等待多久來實現撥款願望時，川普表示：「隨便多久」。分析認為，川普準備好「不惜一切代價」也要得到邊境牆撥款。

為何川普揪住邊境牆問題不放？

上周華爾街見聞文章指出，川普一直視建立邊境牆為關鍵政績，邊境牆事關移民問題，而移民問題對他 2020 年能否連任總統至關重要。

對於此次政府關門對資本市場帶來的影響，分析多數認為，如果歷史依然具有參考性，那麼這次關門對金融市場的影響可能不會很大。不過，也有分析指出，考慮到近期全球經濟放緩擔憂再起、市場情緒本就非常低迷，不排除此次政府關門以及由此引發的一系列不確定性會對短期市場情緒進一步造成負面壓力。

最近美股劇烈波動，聖誕前夕，三大股指集體收跌逾 2%，道指跌超 650 點，創史上最差聖誕前夜表現，標普跌入熊市，聖誕次日，三大股指均創九年半來最大單日百分比漲幅，但聖誕後第二日，美股盤中回吐前一日的多數漲幅，到尾盤才驚險轉漲。如果關門持續一段時間，川普政府與國會可能迫於市場壓力妥協。

此次「政府關門」很可能以一個對川普不利的結果告終。更長遠來看，此次政府再度關門，反映出中期選舉後美國兩黨在一些議題上的矛盾衝突依然凸顯，也使川普在未來政策推進上面臨更大的挑戰。