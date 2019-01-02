蘋果上次跌這麼慘 接下來12個月就反彈75%

在蘋果 (AAPL-US) 上次從高點下跌時，它在第二年出現了大幅反彈。

2016 年 5 月，該股票較 52 周高點下跌了 33%。但在接下來的 12 個月中，它上漲了 75%。

蘋果公司在 2018 年最後一週開始時的股價遠遠低於 10 月創紀錄的峰值 33%。

Piper Jaffray 首席市場技術分析師 Craig Johnson 表示，最近蘋果公司的跌勢與 2016 年互相呼應，「看看它到目前為止的修正，從高峰到谷底跌幅超過 30%，之前已經曾經出現過。」「我不認為投資人能有太多機會在這種深陷修正重挫情況下買進這種高質量股票。」

他說：「這支股票在 2019 年的預估本益比不到 12 倍，股息回報率略低於 2%，從我們的角度來看，剛好跌破技術支撐。」「我們認為這是一支應該在 2019 年買入的股票。」

華爾街也似乎同意他的看法。雖然股價暴跌，但分析師仍堅持其目標價。蘋果的平均目標價仍較目前水平高 40%，而最大的多頭之一 D.A. Davidson 目標價為 280 美元，較目前水平高出近 80%。

然而，根據 BK Asset Management 外匯策略總經理 Boris Schlossberg 的說法，蘋果可能需要一段時間才能重回 10 月創下的記錄。蘋果目前比 10 月的高點低 33%。

Schlossberg 表示，「我對它是否會在短期內飆升至新高持懷疑態度。」「你必須擁有巴菲特式的眼光並且需要更長期的股票資者。」

他補充說，蘋果長期生存能力的主要原因是其在科技產業的獨特性，「該公司在自我保護方面做得很好。」「每當我和人們談論為什麼會使用蘋果產品時，這不是因為生物識別功能，而是因為最新的照片小工具，它基本上是因為 iMessage 讓我認為維持這種類型功能，鎖定這些功能，對蘋果公司來說非常有價值。」

蘋果的 iMessage 是其 iOS 操作系統中使用的即時訊息服務。自 2011 年以來，它一直是 iPhone 和 iPad 生態系統的一部分。