川普想與Fed對抗 毫無勝算

川普總統近來與聯準會 (Fed) 展開了一場對抗，結果 Fed 輕鬆獲勝。

自夏季以來，川普便為升息一事，連番抨擊 Fed 與他親點的 Fed 主席鮑爾。華爾街對川普的抨擊，一直泰然自若。但在聽到川普思索能否開除鮑爾時，情況丕變。

就在耶誕節前幾日，對川普意圖的連番臆測，引發了股市的重大賣壓。道瓊創下自 1931 年大蕭條以來最大跌幅，直到週三才又大幅上漲。

Fed 升息幅度應該多大，速度應該多快，經濟學家與投資人意見或許不一，但是華爾街的一項共識，則是不爭的事實：Fed 的工作不應受到政治干預。

見到股市大跌，川普隨即放低姿態。他的兩位經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 與庫德洛 (Larry Kudlow) 公開宣稱，川普總統並無意撤換鮑爾。

哈塞特告訴華爾街日報說：「總統的政策觀點與鮑爾不同，但鮑爾的工作 100% 安全。總統並無意開除鮑爾。」

白宮態度反轉，安撫了週三的股市。道瓊因而狂漲達 1086 點。

其實，川普仍堅稱 Fed 升息太快，但他在傳達這項訊息時，已委婉許多。

川普於耶誕節當日說，Fed 近來升息，因為經濟表現良好。但他亦表示，Fed 可能很快會發現自己的錯誤。

川普總統週三對 Fed 保持沈默，但主要係因他前往伊拉克，意外訪問美軍基地。

他在那裡受到的歡迎，肯定較在華爾街多得多。因為投資人最不願見到的，就是白宮或國會對貨幣政策說三道四。