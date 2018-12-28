投資者看呆了：美股仿佛一部暴力電影

如果 2017 年的美股平靜得令人不安，那麼 2018 年美股的大起大落，一定把投資者折騰得麻木不仁了。

聖誕假期期間，流動性本來就低下，市場更加脆弱。周四的美股再一次證明了波動性的常見，一直到收盤前一小時，三大指數都處於集體下跌狀態，但一小時工夫，不但所有失地悉數收回，道瓊斯指數甚至還上漲了 1.14%。

節後連漲兩天後，三大指數又爬回了「技術性熊市」（自高點下跌 20%）標準的上方。

「投資者已經麻木了。」就像 Sit Investment Associates 高級副總裁 Bryce Doty 對彭博提到的那樣，這就仿佛是在觀賞一部暴力犯罪電影，看着看着，觀眾已經失去了對暴力的感知能力。

麻木的投資者並不知道這是股指跳崖前的迴光返照，還是再次回歸上漲的開端。畢竟判斷錯誤的代價是可怖的：大蕭條期間，股市在 1929 年 10 月已經經歷了暴跌，但是在 1931 年 1 月懷着「抄底」心情入場的投資者，等待他們的仍然是看不到頭的下跌。到 1932 年 5 月，市場又下跌了 71%。

即使是本世紀以來，類似今天這樣的大幅反彈，對應的後市走勢也有極大差異。雷曼破產後，一直到 2009 年 3 月市場見底，標普 500 指數經歷了 13 次超過 4% 的漲幅。

「這不是你在普通的牛市里見到的價格波動。這只是短線的反彈。」Robert Baird 股票交易員 Michael Antonelli 稱，「我不是說我們現在處在類似 2008 年那樣的狀況，但你看看 2008 年 10 月 10 日到 13 日：市場一天內幾乎上漲了 12%。」

一部分分析師已經開始擔心，10 月以來股指的大幅波動，將成為又一種「新常態」。「風險在那裡，但他們一直都在那裡。」財富管理公司 BOS 的 Dave Campbell 對彭博稱，「經濟仍在持續增長，有可能增速放慢一點，但明年市場會觸底，我們會在反彈路上。」

Argus Research 研究主管 Jim Kelleher 也在周四研報中提到，除非全球增長出現顯著惡化，現在這種上上下下的行情有可能還會繼續，現在的狀況「要比『典型』的熊市期間更短、更淺」。

也有分析師看到高波動市場中的機遇。「在我們看來，在市場波動性上升期間可能會對吸引力強的公司帶來機會。」 Harbour Asset Manager 分析師 Shane Solly 稱。