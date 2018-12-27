華碩電競桌機上季台灣市場市占奪冠 領先對手逾10個百分點

華碩 (2357) 全力攻電競市場，年底前銷售再傳捷報！該公司指出，根據市調機構最新桌上電腦市場統計資料顯示，ROG 玩家共和國電競桌機銷售暢旺，以接近 4 成的市占率，奪下台灣區第三季冠軍寶座，領先競爭對手超過 10 個百分點。這是該公司 11 月底於台北資訊月宣告旗下 ROG 電競筆電榮登第三季銷售龍頭之後，再一次佳音，也頗有與宏碁 (2353) 宣布其電競筆電 11 月在美、加、英三國市佔奪冠別苗頭。



華碩根據知名市調公司最新桌上型電腦市場統計資料指出，ROG 電競桌機以近 4 成的市占奪下台灣區第三季冠軍寶座。此外，原預估第四季出貨年成長上看 5 成的 ROG 電競筆電，也隨著新一代 ROG Zephyrus S、TUF Gaming FX 系列新品推出助攻，維持穩健動能，不僅提前達標並超越預期，年增 6 成，有機會寫下連續五季蟬聯市占 No.1 的亮眼佳績。



華碩表示，ROG 玩家共和國自 2006 年成立至今，正式邁入第 12 個年頭，成績豐碩，未來華碩仍將以玩家為出發，透過其累積多年的研發與設計實力，開創首屈一指的精銳重裝。