〈壽險匯損最後一波〉台美利差走擴可望停歇 壽險業匯率避險壓力減？

自聯準會 (Fed) 從 2015 年底啟動升息循環以來，由於台灣央行並未跟進升息，使得台美利差在這段美國升息的期間裡不斷擴大，台灣壽險業避險成本也是一率攀升，其中又以換匯成本的避險壓力最重，但隨著 Fed 2019 年升息腳步即將放慢，台灣壽險業在換匯避險的成本上，估計可望稍減壓力。

台灣壽險業避險壓力有多沉重？

以今年前十月為例，台灣壽險業匯兌損失即已狂飆至新台幣 1782 億元，金管會主委顧立雄在 12 月中旬赴國會備詢時亦承認，確實主要就是因為台美利差的不斷走擴，造成壽險業避險成本負擔沉重；據金管會數據顯示，今年前十月壽險業避險成本已激升至 2.6%，而 2017 年成本僅為 1.7%。

台美十年債殖利率利差月線走勢圖 圖片來源：investing.com

但隨著 Fed 在 2019 年升息腳步可望放緩至升息 2 碼，甚至 Fed 12 月利率會議後，CME 利率期貨市場更預測明年 Fed 高達 40% 之機率「無法升息」，在美國升息速度大減之際，台灣壽險業昂貴的避險成本，也可望進一步減輕。

據台北外匯中心數據顯示，三個月期的 Swap 換匯交易年利率約為 3.00% 上下，已比 11 月份時利率 3.25% 下滑，時屆年底結帳潮卻未見利率大幅攀升，顯示整體利率走高的狀態，已經稍見緩和。

匯市人士表示，在 Fed 升息腳步大幅放緩的前景下，美債殖利率也已經快速下跌，預估 2019 年整體利率漲勢將停滯，或是利率再小幅下修一些，估計長端利率的換匯成本將顯溫和，令壽險業過去不斷攀升的避險成本壓力，得以稍歇。