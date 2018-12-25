股債波動加劇 外資示警不利壽險股 富邦、國泰金殺破底

股債匯市波動全面放大，瑞士信貸認為，今 (2018) 年下半年整體壽險業獲利衰退 30%，到明年還會減少 19%，受此衝擊，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2888-TW) 兩大壽險金控龍頭，今 (25) 日跌逾 1%，且雙雙創今年最低價，其中，富邦金創 2017 年 6 月 15 日以來新低，國泰金更創 2016 年 11 月 23 日以來新低。

美中貿易緊張打壓市場信心，加上聯準會 (Fed) 縮減資產負債表，與全球經濟成長減速疑慮，今年股票、債券、外匯和商品等資產類別，出現罕見的同步下跌局勢。

富邦金 11 月稅後純益 6.2 億元，比起 10 月大舉下滑，主要就是富邦人壽 11 月稅後淨損 10.47 億元，創下人壽端今年最差單月表現，而造成人壽端單月淨損是因為投資收益減少及新台幣升值影響。

富邦人壽 11 月底時，外匯價格變動準備金約 55 億元，正因為因應台美利差擴大，避險成本動輒破 3%，富邦人壽開出增提第一槍，增提 30 億元。

國泰金 11 月稅後純益 15.1 億元，較上月成長近 156%，但仍較去年同期衰退逾 51%。11 月金控獲利主要靠銀行，國泰世華銀單月貢獻 12.2 億元，但是，另一獲利引擎國泰人壽稅前則虧損 4.8 億元，所幸有部分所得稅利益回沖，讓單月稅後純益小賺 1.1 億元。

不過，國泰人壽 11 月提存了外匯價格變動準備金 10 億元後，截至 11 月底餘額還有 180 億元，外匯避險壓力相對操作得宜。

由於近年壽險業海外投資規模成長，且適逢美國接連升息，避險成本大幅提高，市場預測今年壽險業匯損恐達 2000 億元。近期股債會是波動劇烈，明年全球經濟又放緩，壽險業投資難度升高，瑞士信貸認為，今年下半年整體壽險業獲利衰退 30%，到明年還會減少 19%，不利壽險股表現。

外資連續 2 天賣超富邦金，合計賣超 1290 張，使富邦金今天股價創 2017 年 6 月 15 日以來新低；而外資賣超國泰金更已連賣 6 天，合計賣超 1.9 萬張，摜壓國泰金今天創 2016 年 11 月 23 日以來新低。