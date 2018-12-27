牧德將申請轉科技股上市 最快明年3月成真

AOI 檢測設備商牧德 (3563) 表示，公司將以科技類股申請上市，預計 28 日送件申請，若一切順利，將有望在明年 3 月轉上市。牧德在 26 日取得經濟部工業局核發的科技事業認證，將依規劃時程提出股票上市之申請作業，但該公司因股本僅 4.6 億元，不符合上市資格，為此，公司將改採科技類股上市，預計 28 日送件，若一切順利，則可望在明年 3 月轉上市。



該公司在 2018 年受惠於軟板廠旗勝與嘉聯益等軟板客戶的大單，營收、獲利與股價同步持續飆升，並創新高，今年前 11 月營收 28.45 億元，年增 128.88%，前 3 季每股淨利 22.4 元，獲利年增 106.26%，而進入 2019 年後，公司期待，導入 AI 與工業 4.0 自動化領域的機台能夠大賣，並在驅動晶片與 COF 板端客戶訂單的加持下，營運再攀高峰。