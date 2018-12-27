肉品進入需求旺季 卜蜂對於第四季及明年第一季業績審慎樂觀看待

卜蜂 (1215) 今年前兩季營運狀況不佳，卜蜂董事長鄭武樾表示，主要是受到市場變化太快，不過下半年營運已經回穩，而卜蜂每股盈餘表現較同業佳，接下來表現就會恢復正常，而第四季進入肉品需求旺季，加上農曆年對肉品需求增加，卜蜂對於第四季及明年第一季業績審慎樂觀看待。鄭武樾指出，「人家虧的時候我少賺，人家少賺的時候我大賺，是我們的目標。」鄭武樾表示，非洲豬瘟的影響下，豬農會更保守，不過民以食為天，豬供應量不夠，價格會上升。鄭武樾指出，希望政府對於豬肉的進口，在檢疫上要嚴格把關，不要衝擊到台灣的市場。



鄭武樾指出，玉米、黃豆豐收，價格應該不會太高，不過運費會增加不少，加上匯率波動，預測原料成本會有一定程度增加，第四季營運會比第三季更好，而 AI 飼料廠明年底會開出，蛋雞、種鴨廠也會在明年陸續投產，對於明年整體營運還是審慎樂觀。