橋水達利歐評市場大跌：我們正處於短期和長期債務周期的尾聲

近日，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）的創始人達利歐（Ray Dalio）在 Linkedin 上發表一篇名為《為了理解近期的市場和經濟波動》文章，稱當前的市場正處於短期和長期債務周期的尾聲。

換句話說，市場正處於短期債務周期的尾聲，此時公司利潤增長仍然強勁，但是信貸收縮會導致資產價格下跌。同時還處於長期債務周期的尾聲，此時資產價格和經濟都對緊縮政策特別敏感，而央行卻並沒有多少工具去放鬆信貸。

短期債務周期方面，達利歐認為，當處於經濟周期的擴張階段時，如果各國央行創造了極低的利率，這會使得公司更喜歡通過借貸來購買自己或其他公司的股票，但同時也推高了股價，並使公司資產負債表負債率大幅上升。

此外，達利歐指出，在美國經濟中的，公司減稅又進一步提升了股價，並增加了預算赤字，而這也就會要求財政部借入更多的資金。

達利歐在文中里寫道， 除了保持極低的利率外，各國央行還印發了大量貨幣，購買了大量債務，從而為市場提供了支撐。 而正是由於這些出現在生產力受限的短期債務周期尾聲，對市場和經濟的一次性刺激，又導致聯準會提高了利率。

因此他認為，現在的市場正是處於這種典型的周期尾聲，雖然市場有著強勁的利潤增長和經濟增長，但同時伴也隨著金融緊縮而導致的股價下跌。

長期債務周期方面，達利歐提到，這個周期大約為每 50-75 年發生一次，這是由於幾個短期周期疊加在一起，債務和償債負擔會相應增加。而央行會試圖通過降低利率來抵消這些負擔，只是當它們做不到這一點時，就會選擇印鈔票和購買債務的方式。

達利歐指出，無論是在上世紀 30 年代還是過去幾年，央行為抵消長期債務負擔的行為都導致了短期債務周期的反彈，從而又引發了緊縮，而現在的市場看起來就很像 1937 年。

在長期債務周期的尾聲，達利歐認為，央行很能難扭轉這種局面，因為這時央行降低利率、購買和推高金融資產的能力都非常有限。當他們不能再這樣做時，長期債務周期就結束了。