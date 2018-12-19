對沖基金客戶炒外匯巨虧！花旗面臨高達1.8億美元損失

據多家媒體報導，因亞洲一家對沖基金在外匯交易上出現重大失誤，導致向其提供貸款的花旗集團也面臨最高達 1.8 億美元的損失。

彭博援引知情人士稱，目前這家對沖基金正與花旗集團就其倉位的估值進行討論，最終根據平倉情況的不同，花旗面臨的損失可能也會有所不同。這也成為花旗高層的棘手問題，花旗董事會已經就此進行討論。

因為這一事件的影響，花旗面向對沖基金等高端客戶的主經紀商業務也面臨重組。英國《金融時報》援引花旗備忘錄稱，花旗將把外匯主經紀業務從外匯交易部門拿出，放在大宗經紀業務和證券服務部門。

彭博也援引上述備忘錄提到這一結構調整，並稱花旗場外清算業務負責人 Chris Perkins 將成為外匯主經紀業務的新負責人。此外，報導援引知情人士稱，曾在花旗工作逾 20 年、此前掌管這一業務的 Sanjay Madgavkar 將離職。

事實上早在 12 月 5 日，花旗 CFO John Gerspach 就曾有過模糊暗示。他當時表示，花旗的交易和投行業務收入第四季預計將會下滑，其中一個關鍵財務指標可能達不到目標。

Gerspach 當時提到：

我們此前曾預計固收和股票交易業務收入將出現年增率增長。但是進入第四季，這種情況出現了變化。

在這之前，花旗固收和外匯業務經歷了強勁增長的第三季，因而花旗也預計這種情況會延續到第四季。但 Gerspach 表示，最初的這一期待並未成為現實。

《金融時報》報導援引知情人士強調，Gerspach 近期的預警已經包括了這一損失帶來的影響。

在全球市場巨震的背景下，花旗股價也跌跌不休，10 月至今跌幅達到 24%。