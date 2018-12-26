貿易戰對經濟的傷害 2019年將更加明顯

據《彭博》報導，雖然貿易戰爆發是在 2018 年，但全球經濟受難的時刻，可能是在 2019 年。

今年貿易數字受影響有限，很可能是廠商趕在關稅生效之前提前動作，隨著這股熱潮消退，彭博的全球貿易追蹤指標正在走弱，因為出口訂單已逐漸減少。

傷害已經顯現。GoPro Inc. 預計明年夏天前，將大部分生產轉移到中國以外的國家，成為首批採取類似行動的名牌廠商。FedEx Corp. 最近則大幅下調獲利預期，並削減國際航空運輸量。

舊金山 Prologis Inc. 在全球擁有近 4000 處物流設施，執行長 Hamid Moghadam 表示，任何對商業的干涉都相當於對經濟課稅，由於這個原因，世界經濟可能會放緩。

金融市場也已受到打擊。美銀美林估計，貿易戰的消息對今年標普 500 指數，貢獻了 6 個百分點的跌幅。中國股市在 2018 年市值減少近 2 兆美元，如今仍陷於熊市中萎靡不振。

全球經濟預計同步走弱 (圖表取自彭博)

最近的數據，則強化了貿易將拖累明年美國經濟成長的擔憂。美國消費者對經濟樂觀的程度，來到 1 年低點，小企業對經濟改善的樂觀情緒，降至兩年低點，企業預計 2019 年的利潤將小幅下滑。

彭博經濟學家 Tom Orlik 認為，貿易戰的威脅並未消失，只是暫時不被提及。有 3 大風險特別值得留意：首先，中美之間 90 天的會談可能會以失敗告終，代表此後的關稅會更高；其次，即使沒有增加關稅，2019 年的出口量有些已預先在 2018 年提前動作；最後，除了貿易戰之外，PMI 調查的預警信號，及 FedEx 的獲利預警，已標誌著需求疲軟。

IMF 預測 2019 年的貿易增量，將從去年的 5.3% 及今年的 4.2%，到 2019 年降至 4.0%，他們還警告，貿易壁壘變得更加明顯。