2018北上陸股資金仍愛金融 科技股則換血不少

截至 12 月 26 日，2018 年利用港滬通或是港深通 (俗稱北上資金) 流入中國股市的資金累計淨流入人民幣 2915 億元，較去年全年增加近千億人民幣，這批來自中國境外的資金，無疑是最堅定作多中國股市的力量。

圖: 廣發證券

雖然今年中國股市年線收黑是可以確定的事，但在這樣的市場背景下，資金仍不斷流入中國股市，特別是金融類股，是境外資金的最愛。別說今年全年金融類股吸金程度其它產業難以望其項背，即使上證綜指已跌至 2500 點附近，金融類股也能持續吸引資金進駐。

圖: 廣發證券

自從 10 月 11 日上證綜指跳空跌破前期低點 2644 點以來，自香港北上資金加碼排名前十的滬股通標的中，就有 8 檔是金融類股。自 10 月 11 日至 12 月 24 日，招商銀行、交通銀行都獲得北上資金加碼超過 2 億股，北京銀行、浦發銀行、興業銀行和中國平安等的外資持股數同期也增加逾 1 億股。

全年來看，在北上資金加碼超過 5000 萬股的 94 檔滬深股通標的中，有 18 檔銀行類股，5 檔非銀行業金融股，比重達 25%。其中，工商銀行、交通銀行獲得加碼近 4 億股，民生銀行、光大銀行、招商銀行、中國平安的加碼持股數也超過 3 億股。

值得一提的是，中國平安今年以來下跌超過 15%，但北向資金的持股市值卻增加人民幣 140 億元，這也是北向資金持股市值增加最多的標的。

雖然今年以來銀行類股整體下跌 15.59%，非銀行業的金融類股下跌幅度更是超過 25%，但是北上資金持有金融類股的市值卻大幅上升。截至 12 月 21 日收盤，北向資金持有金融股市值合計達人民幣 1251 億元，較去年底增加逾 35%。

大型消費類股依舊受寵

作為北上資金青睞的另一個主要類股就屬消費類型，從外資持股比例變化看，除了水井坊、伊利股份、五糧液外，榮泰健康、基蛋生物、沃森生物、小天鵝 A、恩華藥業等新面孔，外資持股比例明顯上升。

全年來看，消費型類股均出現大幅度回檔，醫藥生物、食品飲料、家用電器類股都出現 20% 以上的回檔幅度，其中，醫藥生物下跌 27.17%，食品飲料下跌 23.69%，家用電器下跌 30.93%。

不過與金融類股相同的是，大型消費個股一樣受到北上資金青睞，今年以來，伊利股份、美的集團、五糧液取得北上資金加碼 2 億股以上的幅度，前兩者北上資金持有股份占其流通在外股數比例雙雙超過 10%。另外，北向資金持有貴州茅臺的比例由 5.86% 上升至 7.91%，持股市值增加逾人民幣 5 億元。

北上資金布局科技類股

以通信、電子、電腦為代表的科技類股今年同樣大幅回檔，但並未影響北上資金的布局。

10 月 11 日以來，5G 概念股星網銳捷、OLED 概念股超聲電子等個股的外資持股比例迅速提升，分別從之前的 1.58% 和 0.17% 增加至目前的 5.09% 和 3.64%，為同期深股通標的中外資持股比例變化最大的兩檔個股。其它類似的還有啟明星辰、日海智慧、超圖軟體、法拉電子、深科技和德賽電池等。

全年來看，大族鐳射和中國聯通取得北上資金加碼超過 1 億股。其中，大族鐳射從年初至今崩跌 39.35%，但北上資金持有大族鐳射的市值卻逆勢增加人民幣 30 億元，而外資持股比例上升至 15.92%。

不過科技類股的產業週期變化快，資金長駐的情況不容易像上述提到的金融類股與消費性龍頭股。因此這些科技個股往往今年成為資金主流，不一定明年就會受到青睞。

例如，去年底外資持股比例還很少的顧家家居、歐普照明、五糧液、大族鐳射、小天鵝 A 等，今年已經挺進滬股通、深股通的外資持股比例排行榜前十，至於飛科電器、恒瑞醫藥等這些 2017 年外資持股比例較高者，剛好是今年遭北上資金出脫幅度較大的個股。