中國12月份早期指標顯示經濟連續第7個月放緩

【彭博】-- 中國經濟在 12 月份連續第七個月放緩，貿易戰、內需不振以及工廠通膨減速合在一起，削弱了經濟成長。

這是彭博經濟研究綜合了企業景氣和市場情緒等最早期指標的一項指數發出的信號。數據顯示，政府的刺激方式以及中美貿易休戰對中國經濟的成長軌跡尚未產生太大影響。

彭博經濟研究的經濟學家曲天石表示，數據顯示中國的經濟活動持續放緩，全球貿易不確定性和信心低迷仍是主要制約因素。「近期大宗商品市場的震盪可能進一步削弱了製造業的盈利能力，我們將密切關注政府在 2019 年初的穩成長舉措。」

中國領導層上周承諾明年對經濟提供更多支持，表明當局對經濟和成長停滯越來越擔心。即使貿易戰當下停火，仍無法保證在 3 月停火結束之前取得突破。

官方數據

關於 12 月中國經濟狀況的第一份官方數據，即製造業和非製造業採購經理人指數，將於周一上午在北京公佈。

製造業 PMI 可能維持在代表擴張與收縮分界線的 50。在 11 月之前，它最後一次如此之低是在 2016 年中期。根據彭博調查，預計非製造業 PMI 將微微下跌。

中國的製造業企業已經面臨壓力，11 月份產值增速為 10 年最低，且工廠通膨減速。如果當前的貿易談判失敗，美國加征關稅將進一步損害製造業前景。

除了貿易休戰，企業幾乎沒有聽到什麼好消息。渣打銀行的一個中國中小企業信心指數 12 月份持平於 54.7，負責此項調查的渣打駐北京經濟學家申嵐說，前景黯淡，下行壓力繼續增加。

她在 12 月 24 日的一份報告中表示，對於中小企業，12 月份出口需求減弱、內需依然低迷；產值加速主要是由非製造業和高科技產業推動，而製造業則進一步放緩。「第四季度信貸狀況總體改善，但 12 月沒有進一步改善。」