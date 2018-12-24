貿易戰？經濟放緩？可能股市最怕的還是量化緊縮

為了減少 10 年前金融危機的衝擊，全球央行開啟了量化寬鬆政策，但是當要走向「正常化」時，央行們在意的是能否最終完成任務，但對投資人來說，如果過程一路顛簸，那才是最糟的結果。

據《彭博》報導，上週市場動盪不安，很重要的因素就在投資人與央行的看法南轅北轍。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 重申，縮表將「按表操課」繼續進行，投資人以拋售股票作為回應。

除了美國之外，歐洲央行雖然還未轉向，但已準備停止購債。美國銀行分析師預估，明年全球 4 大央行流動性將收縮 2000 億美元，將讓市場波動性因此加劇。

全球央行需減少資產負債表 (圖表取自彭博)

近期全球市場利空消息不少，但部分投資人相信，最重要的原因，還是來自央行消除低廉借貸成本的努力，即量化緊縮，影響力更勝貿易戰和全球經濟成長放緩。

道富北美宏觀策略業務主管 Lee Ferridge 表示，觀察今年夏天新興市場下跌，與當前全球股市下挫，唯一能連結在一起的因素是全球流動性。在此背景下，他表示，短期國債具有吸引力，高收益信貸看起來則是特別脆弱。

高盛分析師 Marty Young 直言，最近市場動盪，量化緊縮發揮了關鍵的作用。

Fed 紐約分行總裁 John Williams 上週五接受 《CNBC》專訪，似乎有意緩解市場憂心，強調政策的靈活性，同時堅持認為經濟前景仍然光明。他表示，目前並不打算改變收緊的步伐，但會睜大眼睛，觀察明年實際的動向。

聯準會相信，收緊資產負債表以漸進的方式進行，有助於減輕市場波動性，但部分市場參與者並不認同。

Columbia Threadneedle Investments 全球固定收益主管 Gene Tannuzzo 表示，如果流動效應為負，那對市場來說，就是一個重要的負面因素，即使它是漸進的也是如此。「這就像那句老話：即使我告訴你，我要打你的臉，並不代表只因為如此，你受傷就比較輕。」